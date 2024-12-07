Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Việt Chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty CP Việt Chuẩn
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô B2
- 3
- 1B Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Thuỵ Phương, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Biết vận hành và gia công máy CNC:
- Biết sử dụng ít nhất 1 trong các hệ điều hành máy : fanuc, mitsubisi, hidenhi.
- Gia công các chi tiết theo bản vẽ 2D
- Gia công các chi tiết theo chương trinh CAM
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo, phân công của TBP
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng,.... chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử, kỹ thuật
Kinh nghiệm 06 tháng trở lên
Nhanh nhẹn, có thể đi làm theo ca linh hoạt.
Kinh nghiệm 06 tháng trở lên
Nhanh nhẹn, có thể đi làm theo ca linh hoạt.
Tại Công ty CP Việt Chuẩn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Cơ bản: thỏa thuận theo năng lực. Từ 8.000.000đ-15.000.000đ
Phụ cấp: chuyên cần 300k, nhà ở 300k, PC nắng nóng, PC thu hút....
Thưởng KPIs, Thưởng lễ tết, sinh nhật..... Nghỉ 01 ngày T7/tháng, nghỉ phép...
Thưởng KPIs, Thưởng lễ tết, sinh nhật..... Nghỉ 01 ngày T7/tháng, nghỉ phép..
Tham gia BHXH theo quy định, đồng phục, ăn trưa tại công ty...
Đánh giá tăng lương hàng năm.....
Phụ cấp: chuyên cần 300k, nhà ở 300k, PC nắng nóng, PC thu hút....
Thưởng KPIs, Thưởng lễ tết, sinh nhật..... Nghỉ 01 ngày T7/tháng, nghỉ phép...
Thưởng KPIs, Thưởng lễ tết, sinh nhật..... Nghỉ 01 ngày T7/tháng, nghỉ phép..
Tham gia BHXH theo quy định, đồng phục, ăn trưa tại công ty...
Đánh giá tăng lương hàng năm.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Việt Chuẩn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI