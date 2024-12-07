Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Việt Chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Việt Chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty CP Việt Chuẩn
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công ty CP Việt Chuẩn

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty CP Việt Chuẩn

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô B2

- 3

- 1B Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Thuỵ Phương, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Biết vận hành và gia công máy CNC:
- Biết sử dụng ít nhất 1 trong các hệ điều hành máy : fanuc, mitsubisi, hidenhi.
- Gia công các chi tiết theo bản vẽ 2D
- Gia công các chi tiết theo chương trinh CAM
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo, phân công của TBP

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng,.... chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử, kỹ thuật
Kinh nghiệm 06 tháng trở lên
Nhanh nhẹn, có thể đi làm theo ca linh hoạt.

Tại Công ty CP Việt Chuẩn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản: thỏa thuận theo năng lực. Từ 8.000.000đ-15.000.000đ
Phụ cấp: chuyên cần 300k, nhà ở 300k, PC nắng nóng, PC thu hút....
Thưởng KPIs, Thưởng lễ tết, sinh nhật..... Nghỉ 01 ngày T7/tháng, nghỉ phép...
Thưởng KPIs, Thưởng lễ tết, sinh nhật..... Nghỉ 01 ngày T7/tháng, nghỉ phép..
Tham gia BHXH theo quy định, đồng phục, ăn trưa tại công ty...
Đánh giá tăng lương hàng năm.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Việt Chuẩn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Việt Chuẩn

Công ty CP Việt Chuẩn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B2-3-1B KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

