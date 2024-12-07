Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Việt Chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B2 - 3 - 1B Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Thuỵ Phương, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Biết vận hành và gia công máy CNC:

- Biết sử dụng ít nhất 1 trong các hệ điều hành máy : fanuc, mitsubisi, hidenhi.

- Gia công các chi tiết theo bản vẽ 2D

- Gia công các chi tiết theo chương trinh CAM

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo, phân công của TBP

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng,.... chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử, kỹ thuật

Kinh nghiệm 06 tháng trở lên

Nhanh nhẹn, có thể đi làm theo ca linh hoạt.

Tại Công ty CP Việt Chuẩn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản: thỏa thuận theo năng lực. Từ 8.000.000đ-15.000.000đ

Phụ cấp: chuyên cần 300k, nhà ở 300k, PC nắng nóng, PC thu hút....

Thưởng KPIs, Thưởng lễ tết, sinh nhật..... Nghỉ 01 ngày T7/tháng, nghỉ phép...

Tham gia BHXH theo quy định, đồng phục, ăn trưa tại công ty...

Đánh giá tăng lương hàng năm.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Việt Chuẩn

