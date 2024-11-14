Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hoàng Phương Huy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 153 Diệp Minh Châu, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tiếp nhận điện thoại của khách hàng; trả lời thắc mắc về sản phẩm dịch vụ của công ty.

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

- Làm báo cáo vào cuối tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng vi tính văn phòng cơ bản (Word, excel).

- Giọng nói rõ ràng dễ nghe.

- Độ tuổi: 20-25 tuổi

Tại Công ty TNHH Hoàng Phương Huy Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + thưởng chuyên cần + thưởng theo chất lượng công việc

- Hưởng 100% lương (trong thời gian thử việc)

- Ký hợp đồng lao động; Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ.

- Được đào tạo kỹ năng mềm, được học hỏi và trải nghiệm về thị trường ngành hàng cao cấp.

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ, thân thiện và được cân nhắc lên các vị trí mới với đãi ngộ tốt hơn

- Du lịch hàng năm

- Ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàng Phương Huy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin