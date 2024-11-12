Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Tôn Quang Phiệt (cuối ngõ 234 Hoàng Quốc Việt), Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng video quảng bá thương hiệu và các sản phẩm, dịch vụ, event của công ty.

Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video.

Xây dựng kho lưu trữ video, hình ảnh các nội dung liên quan tới hoạt động của công ty.

Đề xuất xây dựng và quản lý trang thiết bị, phòng Studio phục vụ quay chụp media.

Thường xuyên tìm kiếm các ý tưởng mới, video hay, phù hợp và có chất lượng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí chụp ảnh, quay, dựng phim.

Sử dụng thành thạo các loại máy quay film, máy ảnh, công cụ hỗ trợ khác về ánh sáng, âm thanh,...

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh, dựng, hậu kì video.

Có nền tảng thẩm mỹ tốt, tư duy sáng tạo, nghệ thuật.

Có khả năng lên ý tưởng, kịch bản, phân tích nội dung.

Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến quay dựng, sân khấu điện ảnh.

Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng lắng nghe và biết quản lý sắp xếp thời gian.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10 - 15 triệu + Thưởng KPI.

Môi trường startup năng động, team Marketing nhiệt huyết, phát triển khả năng đa nhiệm trong marketing, cơ hội thăng tiến lên vị trí cao trong tổ chức.

Cơ hội được lắng nghe, được thử thách các ý tưởng, kế hoạch sáng tạo.

Hưởng tất cả các chính sách phúc lợi công ty (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....) BHXH, BHYT theo quy định hiện hành.

Phát triển tư duy xây dựng kịch bản phim ngắn, kỹ thuật quay.

Được tự do sáng tạo nội dung và phát triển ý tưởng cá nhân để đáp ứng mục tiêu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam

