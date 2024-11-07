Tuyển việc làm y tá Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển việc làm y tá Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company

việc làm y tá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho nhân viên trong công ty sản xuất
Sơ cứu và xử lý các trường hợp tai nạn lao động nhẹ tại nơi làm việc
Quản lý và cập nhật hồ sơ sức khỏe của nhân viên
Tổ chức và thực hiện các chương trình khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên
Tư vấn và hướng dẫn nhân viên về các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động
Kiểm tra và đảm bảo vệ sinh, an toàn trong môi trường sản xuất
Báo cáo định kỳ về tình hình sức khỏe nhân viên và các vấn đề y tế tại nơi làm việc
Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các chương trình nâng cao sức khỏe cho người lao động

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Y, Điều dưỡng hoặc Y tế công cộng
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu và xử lý các tình huống y tế khẩn cấp
Kỹ năng giao tiếp và tư vấn tốt
Trung thực, tận tâm và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Thưởng theo kết quả công việc và kết quả kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

