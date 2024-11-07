Tuyển việc làm y tá Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho nhân viên trong công ty sản xuất

Sơ cứu và xử lý các trường hợp tai nạn lao động nhẹ tại nơi làm việc

Quản lý và cập nhật hồ sơ sức khỏe của nhân viên

Tổ chức và thực hiện các chương trình khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên

Tư vấn và hướng dẫn nhân viên về các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động

Kiểm tra và đảm bảo vệ sinh, an toàn trong môi trường sản xuất

Báo cáo định kỳ về tình hình sức khỏe nhân viên và các vấn đề y tế tại nơi làm việc

Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các chương trình nâng cao sức khỏe cho người lao động

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Y, Điều dưỡng hoặc Y tế công cộng

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu và xử lý các tình huống y tế khẩn cấp

Kỹ năng giao tiếp và tư vấn tốt

Trung thực, tận tâm và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Thưởng theo kết quả công việc và kết quả kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company

