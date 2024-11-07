Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Tuyển dụng việc làm Pháp lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng việc làm Pháp lý Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 82 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên soạn và kiểm tra tất cả các văn bản liên quan đến thành lập, thay đổi, duy trì các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
Hỗ trợ, tư vấn các Đơn vị trong Công ty trong việc đàm phán, ký kết các hợp đồng cho thuê thương mại, mua bán, chuyển nhượng căn hộ,...và các hợp đồng khác trong hoạt động của công ty.
Tham mưu, tư vấn về mặt pháp lý, pháp chế trong quá trình ký kết Hợp đồng và thực hiện hoạt động kinh doanh dự án môi giới, hợp tác liên kết môi giới, phân phối, phát triển dự án bất động sản và các hợp đồng cho thuê thương mại thuộc các lĩnh vực cho thuê văn phòng, Trung tâm thương mại.
Soạn thảo các mẫu công văn, thông báo, biểu mẫu, ... liên quan đến hoạt đông kinh doanh của Công ty.
Cập nhật liên tục những thay đổi của Pháp luật hiện hành, cảnh báo những rủi ro pháp lý cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan.
Giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực chuyên môn phát sinh từ các bộ phận kinh doanh thương mại, phát triển đại lý, dịch vụ khách hàng và các công việc liên quan khác của công ty.
Cập nhật, tham mưu các quy định pháp luật, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh, vận hành của Công ty theo đề nghị của các Đơn vị Phòng Ban.
Kết hợp các phòng ban rà soát các quy trình quy chế trong hoạt động của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn & chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật
Kinh nghiệm làm việc: 3-5 năm
Ngoại ngữ: ưu tiên ứng viên tiếng Anh tốt.
Các kỹ năng khác: Giải quyết vấn đề, trình bày, đàm phán,...
Tính cách: chịu khó, cẩn thận trong việc tư vấn pháp lý, soạn thảo văn bản...
Ưu tiên: ứng viên đã từng đảm trách công việc tương tự trong ngành BĐS, Trung tâm Thương mại, các dự án công trình...

Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực (trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn)
Thưởng Lễ + tết theo quy định Công ty
Chế độ Hiếu, Hỉ, sinh nhật,..
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 113 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

