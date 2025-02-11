Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8 triệu VNĐ – 10 triệu VNĐ + Commission + thưởng. (Thu nhập không giới hạn phụ thuộc vào năng lực) Nghỉ phép năm theo quy định pháp luật. Thưởng tháng lương thứ 13 theo thâm niên làm việc trong năm. Thưởng các ngày Lễ lớn. Tham gia du lịch, các chương trình nội bộ, tất niên của Công ty. Chế độ BHXH, BHYT theo qui định nhà nước. Sử dụng các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý account khách hàng được bàn giao và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của công ty.
Đảm bảo thông tin về chất lượng dịch vụ được cung cấp đến khách hàng đầy đủ và chính xác.
Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển thị trường và chịu trách nhiệm thúc đẩy doanh thu, mở rộng thị trường trong phạm vi quyền hạn của chuyên viên kinh doanh.
Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng định kỳ trực tiếp và gián tiếp.
Tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàng và phối kết hợp với các phòng ban chức năng để xử lý các phàn nàn khiếu nại của khách hàng.
Chịu trách nhiệm khảo sát thị trường về sản phẩm, dịch vụ và đối thủ... định kỳ.
Đề xuất, tham mưu cho GĐKD trong công tác quản lý, cải tiến qui trình tiếp cận và chăm sóc khách hàng tăng hiệu quả công việc.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên chuyên ngành công nghệ sinh học, y tế, kinh doanh, quản trị hoặc các chuyên ngành liên quan.
Từ 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Có đam mê kinh doanh và định hướng gắn bó lâu dài
Trung thực, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tính tinh thần tự học quản lý thời gian hiệu quả, có trách nhiệm với công việc
Có kinh nghiệm phát triển thị trường hoặc kinh doanh
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục và hoạt ngôn tốt
Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm hoặc được đào tạo trong lĩnh vực phân tích di truyền, Công nghệ sinh học, y tế, thiết bị y tế,...
Thái độ: Trung thực, điềm đạm, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

