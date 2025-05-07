Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Công ty TNHH Forevermark VietNam
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty TNHH Forevermark VietNam

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Làm việc trực tiếp với nhân sự Thu mua dưới các Trung tâm: Kiểm soát toàn bộ quy trình Thu mua, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định thu mua và các đối tác.
Làm việc trực tiếp với nhân sự Thu mua dưới các Trung tâm:
Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh và nắm bắt thông tin thị trường: Đề xuất sản phẩm và giá phù hợp với NCC
Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh và nắm bắt thông tin thị trường:
Đàm phán Hợp đồng: Thương lượng với các nhà cung cấp cũ/mới để đảm bảo các điều khoản hợp đồng có lợi nhất cho công ty về giá cả, thời gian giao hàng và chất lượng.
Đàm phán Hợp đồng:
.
Tìm kiếm Cơ hội Tiết kiệm Chi phí: Tìm kiếm cơ hội tiết kiệm chi phí trong chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro liên quan đến thu mua của NCC
Tìm kiếm Cơ hội Tiết kiệm Chi phí:
Làm việc với các Key Account (Bigc, Coopmart,….): Hợp tác và làm việc với các bên để tìm và cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của công ty.
Làm việc với các Key Account (Bigc, Coopmart,….):
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết và có kiến thức về Chuỗi Cung Ứng / Mua sắm / Logistics.
Có kiến thức trong ngành Nhà hàng – khách sạn, Bán lẻ, FMCG
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chu đáo và có tinh thần cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: 14 - 17 triệu + Phụ cấp ăn ca 30.000 VNĐ/ngày
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, lễ tết...
Được tham quan, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, thưởng lương tháng thứ 13,... theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Forevermark VietNam

Công ty TNHH Forevermark VietNam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 614 Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

