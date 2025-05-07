Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Làm việc trực tiếp với nhân sự Thu mua dưới các Trung tâm: Kiểm soát toàn bộ quy trình Thu mua, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định thu mua và các đối tác.

Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh và nắm bắt thông tin thị trường: Đề xuất sản phẩm và giá phù hợp với NCC

Đàm phán Hợp đồng: Thương lượng với các nhà cung cấp cũ/mới để đảm bảo các điều khoản hợp đồng có lợi nhất cho công ty về giá cả, thời gian giao hàng và chất lượng.

Tìm kiếm Cơ hội Tiết kiệm Chi phí: Tìm kiếm cơ hội tiết kiệm chi phí trong chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro liên quan đến thu mua của NCC

Làm việc với các Key Account (Bigc, Coopmart,….): Hợp tác và làm việc với các bên để tìm và cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của công ty.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết và có kiến thức về Chuỗi Cung Ứng / Mua sắm / Logistics.

Có kiến thức trong ngành Nhà hàng – khách sạn, Bán lẻ, FMCG

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chu đáo và có tinh thần cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: 14 - 17 triệu + Phụ cấp ăn ca 30.000 VNĐ/ngày

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, lễ tết...

Được tham quan, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, thưởng lương tháng thứ 13,... theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

