Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VP Kinh doanh Hà Nội - Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Phát triển thị trường

Quản lý đội nhóm nhân viên thao tác phát triển thị trường đảm bảo thực hiện công việc đúng tiến độ

Đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ bưu cục thị trường và bộ phận phát triển thị trường khu vực

Theo dõi các phần nghiệp vụ, thao tác phát triển thị trường

Theo dõi chỉ số, báo cáo chất lượng của bộ phận phát triển khách hàng khu vực

Tham gia các cuộc họp trực tiếp với Giám đốc kinh doanh và các quản lý khu vực để đảm bảo thông suốt cho vận hành khối bưu cục thị trường

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên các ứng viên đã làm tại các đơn vị vận chuyển khác (GHTK, Viettel Post, GHN, Best Express,…)

Có khả năng xử lý và phân tích số liệu, xử lý tình huống nhanh nhạy

Thành thạo tin học văn phòng (Đặc biệt là Excel để xuất báo cáo)

Có khả năng quản lý đội nhóm

Tại Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Teambuilding theo lịch hằng quý của công ty

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, vật tư làm việc

Thưởng hiệu quả làm việc

Thưởng Lễ. Tết, lương tháng 13… theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội

