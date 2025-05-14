Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội
- Hà Nội: VP Kinh doanh Hà Nội
- Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý đội nhóm nhân viên thao tác phát triển thị trường đảm bảo thực hiện công việc đúng tiến độ
Đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ bưu cục thị trường và bộ phận phát triển thị trường khu vực
Theo dõi các phần nghiệp vụ, thao tác phát triển thị trường
Theo dõi chỉ số, báo cáo chất lượng của bộ phận phát triển khách hàng khu vực
Tham gia các cuộc họp trực tiếp với Giám đốc kinh doanh và các quản lý khu vực để đảm bảo thông suốt cho vận hành khối bưu cục thị trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng xử lý và phân tích số liệu, xử lý tình huống nhanh nhạy
Thành thạo tin học văn phòng (Đặc biệt là Excel để xuất báo cáo)
Có khả năng quản lý đội nhóm
Tại Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Teambuilding theo lịch hằng quý của công ty
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, vật tư làm việc
Thưởng hiệu quả làm việc
Thưởng Lễ. Tết, lương tháng 13… theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
