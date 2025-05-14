Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VP Kinh doanh Hà Nội

- Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý đội nhóm nhân viên thao tác phát triển thị trường đảm bảo thực hiện công việc đúng tiến độ
Đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ bưu cục thị trường và bộ phận phát triển thị trường khu vực
Theo dõi các phần nghiệp vụ, thao tác phát triển thị trường
Theo dõi chỉ số, báo cáo chất lượng của bộ phận phát triển khách hàng khu vực
Tham gia các cuộc họp trực tiếp với Giám đốc kinh doanh và các quản lý khu vực để đảm bảo thông suốt cho vận hành khối bưu cục thị trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên đã làm tại các đơn vị vận chuyển khác (GHTK, Viettel Post, GHN, Best Express,…)
Có khả năng xử lý và phân tích số liệu, xử lý tình huống nhanh nhạy
Thành thạo tin học văn phòng (Đặc biệt là Excel để xuất báo cáo)
Có khả năng quản lý đội nhóm

Tại Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Teambuilding theo lịch hằng quý của công ty
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, vật tư làm việc
Thưởng hiệu quả làm việc
Thưởng Lễ. Tết, lương tháng 13… theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 26 Tháp C toà nhà central point Số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

