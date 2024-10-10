Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐÔ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 35 - 40 Triệu

Mức lương 35 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Lô 45 Đường số 2, KCN Trà Nóc, Bình Thuỷ

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

Thay mặt Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc về Tổ chức nhân sự:

Chỉ đạo xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự trên toàn Công ty phù hợp với chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh qua từng thời kỳ; Chỉ đạo thực hiện, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng hàng năm, hàng tháng sau khi thông qua Tổng Giám đốc. Đề xuất TGĐ quyết định tuyển dụng đối với các chức danh từ quản lý cấp trung Chỉ đạo thực hiện, phê duyệt các chế độ, chính sách đối với người lao động (tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm; chế độ ưu đãi/ ràng buộc, ...). Đối với các chế độ áp dụng với nhiều người lao động hoặc áp dụng cho các cấp quản lý từ cấp phó ban trở lên, giám đốc/ kế toán trưởng đơn vị thành viên chỉ thực hiện sau khi thông qua Tổng Giám đốc; Chỉ đạo thực hiện, phê duyệt các nội quy, quy chế, quy trình, quy định nhằm chuẩn hóa các hoạt động quản lý, điều hành về tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá nhân sự Chủ trì công tác định hướng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

2. Thay mặt Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc về Hành chính văn phòng.

Chỉ đạo, quyết định các nội dung công tác nghiệp vụ hành chính quản trị, văn thư lưu trữ, quản lý con dấu áp dụng thống nhất trên toàn Công ty. Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ áp dụng trên Công ty. Phê duyệt hệ thống biểu mẫu báo cáo. Duyệt nội dung mua sắm tài sản, trang thiết bị tại Công ty. Chỉ đạo thực hiện công tác lễ nghi, khánh tiết. Chỉ đạo thực hiện các công việc về truyền thông.

3. Giám sát, chỉ đạo thực hiện các thủ tục hành chính liên quan pháp lý.

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc lĩnh vực liên quan Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương hoặc tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực. Kiến thức về phân tích dữ liệu và báo cáo Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tuyệt vời Kỹ năng giao tiếp xuất sắc Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, trình bày tốt Kỹ năng quản lý con người dựa trên cảm xúc và tư duy Kỹ năng lập kế hoạch và đào tạo chuyên môn

Tại CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao. Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi và đầy đủ các chế độ theo quy định luật lao động Được tham gia bồi dưỡng, đào tạo từ các chuyên gia để nâng cao năng lực Được đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐÔ

