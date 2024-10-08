Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NỤ CƯỜI MÊ KÔNG làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Số 5, Đường Trần Văn Hoài, Phường Xuân Khánh, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng sản phẩm tour chất lượng, mới lạ, có câu chuyện và chiều sâu. Xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp dịch vụ, thường xuyên cập nhật và làm giàu database (khách sạn, nhà hàng, vận chuyển, điểm tham quan,...). Quản lý điều hành tour trên phần mềm theo quy trình: dự toán tour, đặt dịch vụ, bàn giao tour, quyết toán tour, giám sát dịch vụ, chất lượng hướng dẫn viên trong quá trình thực hiện tour du lịch. Quản lý và làm việc trực tiếp với trưởng nhóm hướng dẫn viên để đảm bảo chất lượng hướng dẫn nhất quán. Phối hợp với các phòng ban trong công tác tổ chức tour, điều phối xử lý các vấn đề trên tour. Hỗ trợ kế toán đối soát chi phí công nợ nhà cung cấp. Thường xuyên thống kê, báo cáo, đề xuất cải tiến lên BGĐ. Báo cáo số liệu cho Sở VHTT-DL hàng tháng. Các công việc theo chuyên môn điều hành - sản phẩm khác theo phân công của BGĐ.

Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng sản phẩm tour chất lượng, mới lạ, có câu chuyện và chiều sâu.

Xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp dịch vụ, thường xuyên cập nhật và làm giàu database (khách sạn, nhà hàng, vận chuyển, điểm tham quan,...).

Quản lý điều hành tour trên phần mềm theo quy trình: dự toán tour, đặt dịch vụ, bàn giao tour, quyết toán tour, giám sát dịch vụ, chất lượng hướng dẫn viên trong quá trình thực hiện tour du lịch.

Quản lý và làm việc trực tiếp với trưởng nhóm hướng dẫn viên để đảm bảo chất lượng hướng dẫn nhất quán.

Phối hợp với các phòng ban trong công tác tổ chức tour, điều phối xử lý các vấn đề trên tour.

Hỗ trợ kế toán đối soát chi phí công nợ nhà cung cấp.

Thường xuyên thống kê, báo cáo, đề xuất cải tiến lên BGĐ.

Báo cáo số liệu cho Sở VHTT-DL hàng tháng.

Các công việc theo chuyên môn điều hành - sản phẩm khác theo phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là Nữ/Nam dưới 35 tuổi, hướng ngoại, có sức khoẻ tốt, sẵn sàng đi khảo sát dịch vụ nếu cần. Có chuyên môn sâu ít nhất 3 năm trong lĩnh vực điều hành tour du lịch hoặc vị trí tương đương. Kỹ năng quản lý, tổ chức, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy phục vụ. Xử lý công việc logic, đúng tiến độ, xử lý tình huống nhanh chóng và hiệu quả. Kinh nghiệm phân tích, tổng hợp, báo cáo tốt. Giao tiếp, đàm phán tốt, có mối quan hệ & hiểu biết nhiều về các nhà cung cấp dịch vụ là 1 lợi thế. Sử dụng tốt tin học văn học, ứng dụng tốt CNTT trong công việc.

Là Nữ/Nam dưới 35 tuổi, hướng ngoại, có sức khoẻ tốt, sẵn sàng đi khảo sát dịch vụ nếu cần.

Có chuyên môn sâu ít nhất 3 năm trong lĩnh vực điều hành tour du lịch hoặc vị trí tương đương.

Kỹ năng quản lý, tổ chức, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy phục vụ.

Xử lý công việc logic, đúng tiến độ, xử lý tình huống nhanh chóng và hiệu quả.

Kinh nghiệm phân tích, tổng hợp, báo cáo tốt.

Giao tiếp, đàm phán tốt, có mối quan hệ & hiểu biết nhiều về các nhà cung cấp dịch vụ là 1 lợi thế.

Sử dụng tốt tin học văn học, ứng dụng tốt CNTT trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NỤ CƯỜI MÊ KÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại Cần Thơ với văn hoá mới, môi trường mở, con người hiện đại. Phát triển chuyên môn sâu, gia tăng khả năng quản trị hiện đại. Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và đào tạo từ chuyên gia. Mức lương cạnh tranh. Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khoẻ, lương tháng 13, thưởng lễ tết, phúc lợi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật, du lịch...và các chính sách mặc định phải có của nhân sự theo quy định công ty.

Làm việc tại Cần Thơ với văn hoá mới, môi trường mở, con người hiện đại.

Phát triển chuyên môn sâu, gia tăng khả năng quản trị hiện đại.

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và đào tạo từ chuyên gia.

Mức lương cạnh tranh.

Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khoẻ, lương tháng 13, thưởng lễ tết, phúc lợi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật, du lịch...và các chính sách mặc định phải có của nhân sự theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NỤ CƯỜI MÊ KÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin