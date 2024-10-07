Tuyển Giám Sát Kinh Doanh thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Số 13/5 Khu Vực 4, Ngang Khu dân cư Văn Hóa Tây Đô, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ, Cái Răng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Nhận toàn bộ Mục tiêu và Doanh thu kinh doanh vùng/ khu vực phụ trách.

- Triển khai Chiến lược và Nội dung thực hiện công việc đến Nhân viên kinh doanh vùng/ khu vực phụ trách.

- Theo dõi giám sát để hoàn thành mục tiêu của nhân viên kinh doanh vùng phụ trách.

- Chịu trách nhiệm việc thực hiện của nhân viên kinh doanh vùng.

- Triển khai các chương trình thị trường trọng điểm và chịu trách nhiệm kết quả thị trường vùng phụ trách.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí giám sát vùng và ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, điện máy, điện tử, điện lạnh, gia dụng,...

- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống kênh GT, bám sát mục tiêu, không ngại di chuyển công tác địa bàn tỉnh

- Thông thạo địa bàn khu vực phụ trách

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

- Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, v.v.)

Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 12- 15 triệu + % hoa hồng theo NVKD khu vực phụ trách (Thu nhập upto 30tr)

- Xét tăng lương 1 năm 2 lần.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng lao động chính thức và các chế độ đãi ngộ phúc lợi khác (Thưởng lễ tết, nghỉ mát năm, khám sức khỏe, các hoạt động gắn kết nhân viên...)

- Được tham gia các chương trình, khóa học đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp, nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.