Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
- Đà Nẵng: 57 Nguyễn Việt Hồng, Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Hợp tác theo hình thức part time (linh động lịch đáp ứng giảng dạy theo 3 ca: sáng, chiều hoặc tối)
Phối hợp cùng đội ngũ nhân sự của Trường để biên soạn giáo án, giáo trình, tài liệu giảng dạy theo tiêu chuẩn.
Tham gia công tác giảng dạy phù hợp với thế mạnh chuyên môn: Marketing Online, Facebook, Google Ad-words, Google Display Networks, SEO, Email Marketing...
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức tổng quan và kinh nghiệm thực tế về Digital Marketing.
Có khả năng đáp ứng chuyên môn về: Marketing Online, Facebook, Google Ad-words, Google Display Networks, SEO hoặc Email Marketing...
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí: Chuyên viên, Trưởng nhóm, Quản lý... bộ phận Marketing.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình phát triển cụ thể, rõ ràng
Chế độ chăm sóc Giảng viên: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...
Du lịch, Teambuilding Giảng viên hàng năm
Các hoạt động truyền thông nội bộ định kì: Lễ Tri ân Giảng viên 20/11, Workshop, Talkshow...
Chế độ thưởng, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nội bộ...
Công tác phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
