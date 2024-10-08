Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 57 Nguyễn Việt Hồng, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hợp tác theo hình thức part time (linh động lịch đáp ứng giảng dạy theo 3 ca: sáng, chiều hoặc tối) Phối hợp cùng đội ngũ nhân sự của Trường để biên soạn giáo án, giáo trình, tài liệu giảng dạy theo tiêu chuẩn. Tham gia công tác giảng dạy phù hợp với thế mạnh chuyên môn: Marketing Online, Facebook, Google Ad-words, Google Display Networks, SEO, Email Marketing...
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 183 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

