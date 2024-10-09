Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT

IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Số 69 Lý Thái Tổ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Cái Răng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về quy trình phát triển dự án, các công việc thực tế,... Tham gia các quy trình phát triển, triển khai và bảo trì sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Tham gia các dự án với các đối tác hàng đầu Nhật Bản.
Đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về quy trình phát triển dự án, các công việc thực tế,...
Tham gia các quy trình phát triển, triển khai và bảo trì sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
Tham gia các dự án với các đối tác hàng đầu Nhật Bản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT. Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java, PHP, .Net. Có tư duy logic tốt. Tính cách cởi mở, giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm tốt. Có khả năng tự nghiên cứu và học hỏi công nghệ. Biết tiếng Nhật là một lợi thế. Mô tả điểm mạnh điểm yếu trong CV + Bảng điểm sau khi tốt nghiệp
Sinh viên mới tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT.
Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java, PHP, .Net.
Có tư duy logic tốt.
Tính cách cởi mở, giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Có khả năng tự nghiên cứu và học hỏi công nghệ.
Biết tiếng Nhật là một lợi thế.
Mô tả điểm mạnh điểm yếu trong CV + Bảng điểm sau khi tốt nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp công việc hằng tháng + trợ cấp dự án (nếu có tham gia dự án thực tế). Tham gia vào các hoạt động Công ty: sinh nhật, tea break, teambuilding,... Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức lương tương xứng năng lực.
Trợ cấp công việc hằng tháng + trợ cấp dự án (nếu có tham gia dự án thực tế).
Tham gia vào các hoạt động Công ty: sinh nhật, tea break, teambuilding,...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức lương tương xứng năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 75 đường 2/4, Phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

