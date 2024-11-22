Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Producer (Sản xuất phim)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- web3 tower

- số 15, ngõ 4 Duy Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sáng tạo ý tưởng và kịch bản: Phụ trách lên ý tưởng và viết kịch bản quảng cáo cho các sản phẩm, đảm bảo nội dung luôn mới mẻ và thu hút.
Lập kế hoạch sản xuất: Xây dựng và triển khai các nội dung hấp dẫn trên nền tảng TikTok, thu hút lượng lớn người xem.
Nắm bắt xu hướng: Luôn cập nhật các xu hướng mới nhất để tối ưu hóa hiệu quả công việc và đảm bảo nội dung luôn “bắt trend”.
Thực hiện nhiệm vụ khác: Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả các yêu cầu công việc từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm thực tế: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết kịch bản và thực hiện sản xuất nội dung.
Tiếng Trung: HSK4, giao tiếp tốt
Sáng tạo và nhạy bén: Khả năng sáng tạo nội dung theo xu hướng và bắt kịp thị hiếu cộng đồng.
Đam mê và nhiệt huyết: Yêu thích công việc sáng tạo và luôn nhiệt tình với nhiệm vụ được giao.
Tinh thần trách nhiệm cao: Đảm bảo hoàn thành công việc với trách nhiệm và cam kết cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10-15 triệu đồng/tháng + KPI + Thưởng
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương CB
Nhân viên chính thức sẽ được đóng BHXH theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như trà chiều 2 lần/tháng, sinh nhật, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia vào các dự án sản xuất lớn, làm việc với đội ngũ chuyên nghiệp và có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Web3 Tower, 15 Ngõ 4 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

