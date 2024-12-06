Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 2 Mai Anh Tuấn,Hà Nội

Producer (Sản xuất phim)

- Lên ý tưởng sáng tạo và xây dựng kịch bản, lời bình cho TVC, clip chạy quảng cáo Facebook.... (dịch vụ, thương hiệu...).

- Lên ý tưởng và thực hiện các kịch bản quay chụp (giới thiệu sản phẩm, khách hàng, dịch vụ...) theo yêu cầu của trưởng phòng.

- Phối hợp thực hiện quay chụp với nhân viên Media để ra sản phẩm final

- Lập kế hoạch và triển khai công việc, đánh giá và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trước cấp trên.

- Nghiên cứu xu hướng xây dựng kịch bản và làm phim phong cách hiện đại.

- Làm báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng.

- Xây dựng đóng góp các xu hướng cho team.

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu và phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

-Có kinh nghiệm biên kịch > 1 năm

-Đã làm trong môi trường TMV là một lợi thế

-Cập nhật xu hướng

-Nhiều ý tưởng sáng tạo

-Năng động, nhiệt huyết với công việc

-Chịu được áp lực trong công việc

-Làm việc nhóm và có khả năng phối hợp với các phòng ban

Quyền Lợi Được Hưởng

-Lương cứng : 10-15 triệu ( phụ thuộc vào kinh nghiệm)+ phụ cấp ăn trưa 40k/ ngày

-Tham gia đầy đủ bhxh

-Du lịch 2-3 lần/ năm

-Ăn chơi, teambuilding

-Quỹ công đoàn, sinh nhật, ma chay, cưới hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển

