Tuyển Producer (Sản xuất phim) Anh Ngữ Athena.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 135 Chùa Láng,Hà Nội

Producer (Sản xuất phim)

Lên kế hoạch nội dung theo tuần/ tháng/ quý phát triển các kênh Tiktok và Youtube Shorts của công ty (bao gồm các kênh cung cấp kiến thức tiếng Anh theo định hướng học thuật và định hướng giải trí).

Đưa ra ý tưởng video, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết cho đội media.

Có thể lên hình trực tiếp trong một số video nếu cần thiết.

Quản lý chất lượng nội dung kênh, thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.

Cùng đội content phát triển nội dung trên các kênh mà công ty đang quản lý.

Thực hiện triển khai các nội dung MKT khác theo phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm nội dung Tik tok hoặc Youtube Shorts (Có link show các sản phẩm đã làm gửi kèm với CV ứng tuyển).

Có chứng chỉ tiếng anh TOEIC, IELTS. Ưu tiên những bạn có tiếng anh tốt.

Yêu thích môi trường giáo dục, đam mê sáng tạo.

Yêu thích sáng tạo, thường xuyên cập nhật các xu hướng mới nhất

Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, không ngại nên hình nếu cần.

Có kiến thức nền tảng tốt, hiểu rõ tính chất chuyên môn công việc.

Đã có kinh nghiệm phát triển kênh Tik tok hoặc Youtube là 01 lợi thế.

Được Hưởng

Thu nhập từ 12.000.000 - 15.000.000 + Thưởng KPIs (Không giới hạn).

Tham gia đầy đủ BHXH theo luật lao động.

Chế độ lễ tết, du lịch, ăn uống cực hấp dẫn.

Review lương 02 lần/năm, tăng tối thiểu 10% lương cơ bản.

Lộ trình làm việc rõ ràng, được hướng dẫn tận tình từ leader nhiều năm kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, team marketing cực cháy sẵn sàng hỗ trợ nhau.

Lương T13, Lương thâm niên, thưởng lễ tết, sinh nhật, ma chay hiếu hỷ theo quy định công ty.

Sếp tâm lỹ, dễ tính luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển

