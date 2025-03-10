Tuyển Producer (Sản xuất phim) HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 145 ngõ Thịnh Quang,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

Quay dựng - chỉnh sửa short video phục vụ mục đích quảng bá sản phẩm trên nền tảng Tiktok, Facebook, Shopee, Youtube.

Tham gia xây dựng concept hình ảnh phù hợp cho các chiến dịch của công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đưa ra ý tưởng nhằm truyền tải thông tin về sản phẩm đến khách hàng.

Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của Leader.

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Có 1 năm kinh nghiêm vị trí tương đương

Hiểu thuật toán TikTok, biết cách tạo nội dung viral & đẩy tương tác.

Ưu tiên ứng viên mạnh về quay và dựng video (bố cục, ánh sáng, setup đèn máy, gimbal...)

Sử dụng thành thạo thiết bị quay chụp và các công cụ chỉnh sửa video & hình ảnh như: Premiere, Capcut, Illustraitor, Photoshop, …

Sáng tạo, nhiệt tình, chủ động trong công việc, ham học hỏi, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì, chịu được áp lực công việc.

Tại HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc sáng tạo: Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, không gian làm việc linh động

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Tham gia các khóa đào tạo, workshop để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

- Hỗ trợ công cụ làm việc: Được trang bị các thiết bị và phần mềm cần thiết cho công việc chỉnh sửa video.

- Có cơ hội thăng tiến Leader, Manager, 6 tháng review lương 1 lần

- Nghỉ lễ, thưởng theo quy định

- Có cơ hội làm việc và công tác ở nước ngoài

- Mức lương: 11 - 16tr + thưởng doanh số (deal theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.