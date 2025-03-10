Tuyển Producer (Sản xuất phim) HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY
Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 145 ngõ Thịnh Quang,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 11 - 16 Triệu
Quay dựng - chỉnh sửa short video phục vụ mục đích quảng bá sản phẩm trên nền tảng Tiktok, Facebook, Shopee, Youtube.
Tham gia xây dựng concept hình ảnh phù hợp cho các chiến dịch của công ty.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đưa ra ý tưởng nhằm truyền tải thông tin về sản phẩm đến khách hàng.
Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của Leader.
Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
Có 1 năm kinh nghiêm vị trí tương đương
Hiểu thuật toán TikTok, biết cách tạo nội dung viral & đẩy tương tác.
Ưu tiên ứng viên mạnh về quay và dựng video (bố cục, ánh sáng, setup đèn máy, gimbal...)
Sử dụng thành thạo thiết bị quay chụp và các công cụ chỉnh sửa video & hình ảnh như: Premiere, Capcut, Illustraitor, Photoshop, …
Sáng tạo, nhiệt tình, chủ động trong công việc, ham học hỏi, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì, chịu được áp lực công việc.
Có 1 năm kinh nghiêm vị trí tương đương
Hiểu thuật toán TikTok, biết cách tạo nội dung viral & đẩy tương tác.
Ưu tiên ứng viên mạnh về quay và dựng video (bố cục, ánh sáng, setup đèn máy, gimbal...)
Sử dụng thành thạo thiết bị quay chụp và các công cụ chỉnh sửa video & hình ảnh như: Premiere, Capcut, Illustraitor, Photoshop, …
Sáng tạo, nhiệt tình, chủ động trong công việc, ham học hỏi, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì, chịu được áp lực công việc.
Tại HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc sáng tạo: Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, không gian làm việc linh động
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Tham gia các khóa đào tạo, workshop để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
- Hỗ trợ công cụ làm việc: Được trang bị các thiết bị và phần mềm cần thiết cho công việc chỉnh sửa video.
- Có cơ hội thăng tiến Leader, Manager, 6 tháng review lương 1 lần
- Nghỉ lễ, thưởng theo quy định
- Có cơ hội làm việc và công tác ở nước ngoài
- Mức lương: 11 - 16tr + thưởng doanh số (deal theo năng lực)
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Tham gia các khóa đào tạo, workshop để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
- Hỗ trợ công cụ làm việc: Được trang bị các thiết bị và phần mềm cần thiết cho công việc chỉnh sửa video.
- Có cơ hội thăng tiến Leader, Manager, 6 tháng review lương 1 lần
- Nghỉ lễ, thưởng theo quy định
- Có cơ hội làm việc và công tác ở nước ngoài
- Mức lương: 11 - 16tr + thưởng doanh số (deal theo năng lực)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẠM CÔNG NGHỆ JOY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI