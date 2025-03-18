Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

Mức lương
9 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 29 Hàng Khoai, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

1.- Lên ý tưởng nội dung phù hợp với thương hiệu cá nhân của TGĐ
2.- Viết bài, kịch bản video, bài đăng trên mạng xã hội (Tiktok,Facebook,Instagram, Youtube, Linkedln)
3.- Tạo nội dung có chiều sâu về ngành thời trang, trang sức và câu chuyện thương hiệu.
4.- Theo dõi xu hướng thị trường, cập nhật nội dung sáng tạo và phù hợp
5.- Làm việc với các ekip để đảm bảo hình ảnh TGĐ đạt tiêu chuẩn cao nhất
6.- Phối hợp cùng team mkt trong việc xây dựng nội dung hình ảnh TGĐ trên mạng xã hội, báo chí
7.- Phân tích hiệu quả nội dung, đề xuất cách cải thiện để tăng tương tác

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Bằng cấp:- Tốt nghiệp ĐH/CĐ hoặc trung cấp chuyên ngành truyền thông, PR, thời trang, trang sức, MKT, báo chí hoặc các lĩnh vực liên quan.
2.Kinh nghiệm:
- Có khả năng viết tốt, sáng tạo, bắt trend nhanh
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt
- Kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc khoa học, linh hoạt
- Kỹ năng quản lý hình ảnh, chỉnh sửa cơ bản trên các phần mềm thiết kế.
- Đam mê xây kênh trên các nền tảng social, có năng khiếu nghệ thuật là 1 lợi thế
3.Phẩm chất cá nhân:
- Trung thực, nhanh nhẹn, linh hoạt;
- Yêu thích thời trang và có tư duy tốt;
- Gu thẩm mỹ tốt về dòng cao cấp, nắm bắt xu hướng và hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Lương cứng: 8.000.000 - 15.000.000
Phụ cấp: 500.000
Thưởng chuyên cần: 200.000
Thưởng hiệu quả công việc
Chế độ phúc lợi:
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc tại công ty;
Đánh giá xem xét điều chỉnh lương 2 lần/năm;
Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: Du lịch, Team Building, Fashion show, Vietnam fashion week,...
Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước;
Các hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.
Địa chỉ làm việc: 29 Hàng Khoai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Nghỉ chủ nhật)
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (Nghỉ trưa 12h -13h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 254 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

