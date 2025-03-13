Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FIT4EVER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FIT4EVER
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 187 Lacasta, Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Am hiểu Facebook, TikTok, YouTube và xu hướng video online.
Khai thác insight khách hàng, tạo nội dung hấp dẫn, đánh trúng tâm lý mua hàng.
Làm việc nhóm tốt, phối hợp hiệu quả với ekip quay dựng.
Tạo nội dung bài viết trên các kênh truyền thông
Quản lý thời gian, chịu được áp lực deadline mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Sáng tạo, không ngừng học hỏi và cập nhật xu hướng mới.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành multimedia, marketing, truyền thông… (không bắt buộc)
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm làm nội dung sáng tạo, đặc biệt trong biên kịch, biên tập và sản xuất video. Ưu tiên ứng viên từng làm content về sản phẩm sức khỏe và thể thao.
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm làm nội dung sáng tạo, đặc biệt trong biên kịch, biên tập và sản xuất video. Ưu tiên ứng viên từng làm content về sản phẩm sức khỏe và thể thao.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FIT4EVER Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8-10 triệu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến
Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát theo quy định của Công ty
Được tham gia các lớp đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
Tập luyện miễn phí trên toàn hệ thống phòng tập Fit4ever
Cùng team ăn quà vặt xế chiều mỗi ngày
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến
Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát theo quy định của Công ty
Được tham gia các lớp đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
Tập luyện miễn phí trên toàn hệ thống phòng tập Fit4ever
Cùng team ăn quà vặt xế chiều mỗi ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FIT4EVER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI