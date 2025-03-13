Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FIT4EVER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 187 Lacasta, Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Am hiểu Facebook, TikTok, YouTube và xu hướng video online.

Khai thác insight khách hàng, tạo nội dung hấp dẫn, đánh trúng tâm lý mua hàng.

Làm việc nhóm tốt, phối hợp hiệu quả với ekip quay dựng.

Tạo nội dung bài viết trên các kênh truyền thông

Quản lý thời gian, chịu được áp lực deadline mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Sáng tạo, không ngừng học hỏi và cập nhật xu hướng mới.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành multimedia, marketing, truyền thông… (không bắt buộc)

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm làm nội dung sáng tạo, đặc biệt trong biên kịch, biên tập và sản xuất video. Ưu tiên ứng viên từng làm content về sản phẩm sức khỏe và thể thao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FIT4EVER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8-10 triệu

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến

Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát theo quy định của Công ty

Được tham gia các lớp đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Tập luyện miễn phí trên toàn hệ thống phòng tập Fit4ever

Cùng team ăn quà vặt xế chiều mỗi ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FIT4EVER

