Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ ANKIE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu
Địa điểm: Hà Nội, Quận Hà Đông

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - D01.L08, An Vượng Villa, Khu đô thị Nam Cường, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim)

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung video phù hợp với định hướng của kênh TikTok.

Viết kịch bản ngắn gọn, hấp dẫn, phù hợp với xu hướng và thị hiếu người xem.

Quay và dựng video (hoặc phối hợp với team để hoàn thiện sản phẩm).

Tham gia trực tiếp vào video nếu cần (tùy thuộc vào nội dung).

Theo dõi xu hướng (trend) trên TikTok, cập nhật và áp dụng vào nội dung kênh.

Phối hợp với team marketing để tối ưu nội dung, tăng mức độ nhận diện và tương tác.

Báo cáo kết quả video (lượt xem, tương tác...) và đề xuất hướng cải thiện.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm nội dung trên TikTok (ưu tiên ứng viên đã có kênh cá nhân hoặc từng làm việc trong lĩnh vực liên quan).

Sáng tạo, bắt trend nhanh, có tư duy làm nội dung hấp dẫn.

Biết quay, dựng video cơ bản bằng các công cụ như CapCut, Premiere, v.v. là một lợi thế.

Có khả năng viết kịch bản ngắn gọn, cuốn hút.

Tự tin trước ống kính là một lợi thế lớn.

Chủ động, trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ ANKIE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7,000,000đ - 15,000,000đ

BHXH đầy đủ

Môi trường làm việc sáng tạo, linh hoạt.

Cơ hội phát triển trong ngành truyền thông và sáng tạo nội dung.

Hỗ trợ các công cụ, thiết bị cần thiết để sản xuất nội dung.

Cách Thức Ứng Tuyển

