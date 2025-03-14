Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ ANKIE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ ANKIE
- Hà Nội:
- D01.L08, An Vượng Villa, Khu đô thị Nam Cường, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung video phù hợp với định hướng của kênh TikTok.
Viết kịch bản ngắn gọn, hấp dẫn, phù hợp với xu hướng và thị hiếu người xem.
Quay và dựng video (hoặc phối hợp với team để hoàn thiện sản phẩm).
Tham gia trực tiếp vào video nếu cần (tùy thuộc vào nội dung).
Theo dõi xu hướng (trend) trên TikTok, cập nhật và áp dụng vào nội dung kênh.
Phối hợp với team marketing để tối ưu nội dung, tăng mức độ nhận diện và tương tác.
Báo cáo kết quả video (lượt xem, tương tác...) và đề xuất hướng cải thiện.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, bắt trend nhanh, có tư duy làm nội dung hấp dẫn.
Biết quay, dựng video cơ bản bằng các công cụ như CapCut, Premiere, v.v. là một lợi thế.
Có khả năng viết kịch bản ngắn gọn, cuốn hút.
Tự tin trước ống kính là một lợi thế lớn.
Chủ động, trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ ANKIE Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH đầy đủ
Môi trường làm việc sáng tạo, linh hoạt.
Cơ hội phát triển trong ngành truyền thông và sáng tạo nội dung.
Hỗ trợ các công cụ, thiết bị cần thiết để sản xuất nội dung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ ANKIE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
