Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 30 32 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp cùng các thành viên bộ phận khác lên kế hoạch, xây dựng và phát triển game bằng Unity engine.

Sửa lỗi, cải thiện tính năng, nâng cao hiệu suất của games.

Tham gia đóng góp ý tưởng, nội dung để tối ưu hóa sản phẩm.

Đam mê tuyệt đối và mong muốn phát triển chuyên sâu với công việc phát triển trò chơi.

Có hiểu biết về C++, nền tảng về kiến trúc máy tính, lập trình đồ họa máy tính, tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành CNTT là một lợi thế.

Có kiến thức về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, đọc hiểu tiếng Anh, thành thạo ngôn ngữ lập trình C#.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển game với Unity.

Khả năng tư duy logic, phát triển, sáng tạo và cải tiến trong công việc.

Ham học hỏi, tự chủ, trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên các ứng viên có mong muốn phát triển theo hướng khai phá, nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ để áp dụng vào phát triển sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Văn hoá làm việc tự chủ, linh hoạt trong việc nghỉ phép và giờ giấc. Trách nhiệm và sự hiệu quả trong công việc là điều chúng tôi quan tâm hơn.

Môi trường năng động và chuyên nghiệp thuận lợi cho mục tiêu phát triển sự nghiệp bền vững cũng như nâng cao năng lực chuyên môn.

Luôn có những người bạn buddy và mentor giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng bạn.

Mức lương offer: $500 - $1000 tùy theo kiến thức, kinh nghiệm và tiềm năng phát triển của bạn.

Mức thưởng không giới hạn, không tỉ lệ thuận với kiến thức hay kinh nghiệm, nó sẽ phụ thuộc phong độ và sự đóng góp của bạn trong việc tạo ra giá trị cho công ty.

