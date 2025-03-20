Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 30 32 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp cùng các thành viên bộ phận khác lên kế hoạch, xây dựng và phát triển game bằng Unity engine.
Sửa lỗi, cải thiện tính năng, nâng cao hiệu suất của games.
Tham gia đóng góp ý tưởng, nội dung để tối ưu hóa sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê tuyệt đối và mong muốn phát triển chuyên sâu với công việc phát triển trò chơi.
Có hiểu biết về C++, nền tảng về kiến trúc máy tính, lập trình đồ họa máy tính, tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành CNTT là một lợi thế.
Có kiến thức về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, đọc hiểu tiếng Anh, thành thạo ngôn ngữ lập trình C#.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển game với Unity.
Khả năng tư duy logic, phát triển, sáng tạo và cải tiến trong công việc.
Ham học hỏi, tự chủ, trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên các ứng viên có mong muốn phát triển theo hướng khai phá, nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ để áp dụng vào phát triển sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hoá làm việc tự chủ, linh hoạt trong việc nghỉ phép và giờ giấc. Trách nhiệm và sự hiệu quả trong công việc là điều chúng tôi quan tâm hơn.
Môi trường năng động và chuyên nghiệp thuận lợi cho mục tiêu phát triển sự nghiệp bền vững cũng như nâng cao năng lực chuyên môn.
Luôn có những người bạn buddy và mentor giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng bạn.
Mức lương offer: $500 - $1000 tùy theo kiến thức, kinh nghiệm và tiềm năng phát triển của bạn.
Mức thưởng không giới hạn, không tỉ lệ thuận với kiến thức hay kinh nghiệm, nó sẽ phụ thuộc phong độ và sự đóng góp của bạn trong việc tạo ra giá trị cho công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 30-32 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

