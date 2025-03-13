Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FREETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 11A Nguyễn Hoàng Tôn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết bài, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage và các kênh truyền thông

Tham gia lên kế hoạch triển khai các chiến dịch quảng cáo, truyền thông dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng Marketing.

Phối hợp với bộ phận Marketing theo dõi đánh giá hiệu quả Marketing

Nghiên cứu ý tưởng và làm việc trực tiếp cùng Designer để hoàn thiện các ấn phẩm hình ảnh sản phẩm.

Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới gia tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/ tháng.

Theo dõi, phân tích và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content video ngắn và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng tư duy sáng tạo

Có kiến thức về marketing căn bản, phân tích thị trường

Kỹ năng Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa ảnh, canva, mindmap...

Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ content marketing

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Kỹ năng Viết tốt, khả năng phân tích sản phẩm, thị trường và khách hàng mục tiêu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FREETRIP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và công ty.

Lộ trình thăng tiến, có cơ hội lên vị trí cao hơn xét theo kết quả làm việc.

Thưởng các ngày sinh nhật, lễ, Tết;

Các hoạt động xây dựng đội nhóm, du lịch công ty.

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FREETRIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin