Tuyển Producer (Sản xuất phim) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 250 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Quận 3

- Quay và dựng video theo yêu cầu của cửa hàng, bao gồm quảng cáo, review sản phẩm, vlog, v.v.

- Quay và dựng video theo yêu cầu của cửa hàng, bao gồm quảng cáo, review sản phẩm, vlog, v.v.

- Chỉnh sửa, cắt ghép, thêm hiệu ứng, âm thanh để tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

- Lên ý tưởng, kịch bản video phù hợp với thương hiệu và xu hướng hiện nay.

- Phối hợp với team marketing để triển khai nội dung video trên các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube...

- Quản lý kho dữ liệu video, đảm bảo chất lượng và độ sắc nét của sản phẩm.

- Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (CapCut, v.v.).

- Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (CapCut, v.v.).

- Có kinh nghiệm quay phim, set up ánh sáng, âm thanh cơ bản.

- Có tư duy sáng tạo, nhanh nhạy với các xu hướng video mới.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm video quảng cáo, viral clip.

- Lương cứng 8 triệu + Thưởng theo % doanh số cửa hàng.

- Lương cứng 8 triệu + Thưởng theo % doanh số cửa hàng.

- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển.

- Được đào tạo, nâng cao kỹ năng quay dựng video chuyên nghiệp.

- Thưởng, chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

