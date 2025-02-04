Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH PHONG THỦY NGUYỄN NHUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 225 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Đến 15 Triệu

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Thực hiện quay phim, chụp hình và dựng video nhằm quảng bá các dịch vụ liên quan đếnchân mày phong thuỷvà thẩm mỹ, đảm bảo chất lượng hình ảnh và tính sáng tạo.

Phối hợp chặt chẽ với team Marketing để sản xuất các nội dungtruyền thôngthu hút, tăng tương tác và độ nhận diện thương hiệu cho dự án.

2. MÔ TẢ NHIỆM VỤ CHÍNH

Quay phim, chụp ảnh:

1.Chuẩn bị thiết bị (máy quay, máy ảnh, đèn, micro...), set up bối cảnh, ánh sáng phù hợp.

2.Quay, chụp các dịch vụ làm đẹp, đặc biệt về chân mày phong thuỷ, hoạt động sự kiện, lời chứng thực của

khách hàng...

Dựng video, hậu kỳ:

1.Cắt ghép, chỉnh sửa, thêm hiệu ứng, lồng nhạc, text... để tạo ra video hoàn chỉnh, phù hợp với yêu cầu kịch bản.

2.Đảm bảo tính thẩm mỹ, yếu tố phong thuỷ và thông điệp thương hiệu trong các sản phẩm video.

Phối hợp với bộ phận liên quan:

1.Làm việc cùng Content, Thiết kế, Marketing... để nắm bắt yêu cầu, ý tưởng, thông điệp cần truyền tải.

2.Chỉnh sửa và hoàn thiện video, hình ảnh dựa trên phản hồi từ team và khách hàng.

Nghiên cứu, cập nhật xu hướng:

1.Cập nhật công nghệ quay dựng, kỹ thuật quay phim, cách dàn dựng, ý tưởng sáng tạo mới (đặc biệt trong lĩnh vực thẩm mỹ, phong thuỷ).

2.Đề xuất các giải pháp kỹ thuật, phong cách quay dựng để cải thiện chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học hoặc có chứng chỉ về Truyền thông đa phương tiện, Quay phim, Dựng phim, hoặc ngành tương tự.

Kinh nghiệm:

1.Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng.

2.Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành thẩm mỹ, đặc biệt về phong thuỷ (ví dụ: Chân mày phong thuỷ, các dịch vụ làm đẹp...).

Kỹ năng quay dựng:

1.Sử dụng thành thạo các thiết bị quay chụp và phần mềm dựng phim (Premiere, After Effects, Final Cut Pro...).

2.Có gu thẩm mỹ về hình ảnh, ánh sáng, bố cục; nắm bắt được tinh thần phong thuỷ để truyền tải vào sản phẩm.

Kỹ năng chỉnh màu, hậu kỳ: Biết cách chỉnh màu, xử lý âm thanh, đồ họa chuyển động cơ bản.

2. KỸ NĂNG MỀM

Giao tiếp: Truyền đạt ý tưởng, trao đổi công việc với đồng nghiệp, khách hàng một cách rõ ràng, mạch lạc.

Làm việc nhóm: Hợp tác hiệu quả với các bộ phận (Thiết kế, Content, Marketing...) để đạt mục tiêu chung.

Quản lý thời gian: Sắp xếp và hoàn thành các dự án quay dựng đúng tiến độ, biết ưu tiên công việc.

Tư duy sáng tạo: Luôn tìm kiếm cách thức mới để làm video trở nên cuốn hút, độc đáo, hài hòa với yếu tố phong thuỷ.

Tinh thần học hỏi: Cập nhật liên tục các xu hướng quay dựng, công nghệ, hiệu ứng để áp dụng trong công việc.

3. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ

Chất lượng sản phẩm

- Tiêu chí: Video/hình ảnh đạt hiệu ứng thị giác tốt, truyền tải được thông điệp thẩm mỹ, phong thuỷ của thương hiệu.

- Cách đánh giá: Dựa trên phản hồi của ban quản lý, team Marketing và mức độ hài lòng của khách hàng.

Tiến độ công việc

- Tiêu chí: Hoàn thành các dự án/quay chụp đúng lịch, đúng deadline.

- Cách đánh giá: Theo dõi tiến độ, báo cáo tiến độ định kỳ.

Khả năng sáng tạo & đóng góp ý tưởng

- Tiêu chí: Số lượng & chất lượng ý tưởng quay dựng mới lạ, phù hợp xu hướng.

- Cách đánh giá: Đo lường thông qua các chiến dịch video có hiệu quả về lượt xem, tương tác; phản hồi của đội nhóm, khách hàng.

Khả năng phối hợp

- Tiêu chí: Làm việc nhịp nhàng, không gây chậm trễ cho dự án.

- Cách đánh giá: Lấy ý kiến từ các bộ phận liên quan, chất lượng giao tiếp, tinh thần hợp tác.

Tại CÔNG TY TNHH PHONG THỦY NGUYỄN NHUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 TRIỆU / THÁNG , kèm thưởng theo hiệu suất dự án.

Thưởng: Thưởng cuối năm, thưởng lễ Tết; thưởng theo KPI và thành tích.

Nghỉ phép, chế độ thai sản... theo quy định.

Đào tạo: Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, nâng cao kỹ năng quay dựng, kiến thức về phong thuỷ và xu hướng thẩm mỹ.

Lộ trình phát triển: Có cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm quay dựng hoặc các vị trí liên quan nếu thể hiện tốt.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Sáng tạo, năng động: Được tự do đề xuất ý tưởng, thử sức trong nhiều dự án quay chụp khác nhau.

Đoàn kết, hỗ trợ: Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ.

Tôn trọng, lắng nghe: Mọi ý kiến, đề xuất đều được tiếp nhận; đảm bảo quyền lợi và cơ hội phát triển cho nhân viên.

Trang thiết bị hiện đại: Được cung cấp máy móc, phần mềm, thiết bị cần thiết để phát huy tối đa năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHONG THỦY NGUYỄN NHUNG

