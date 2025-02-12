Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 12 Đường Số 40, Khu đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

● Dựng video, cắt ghép các clip để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.

●

● Biên tập, chỉnh sửa nội dung, hậu kỳ video

● Phối hợp với các đội ngũ khác để thực hiện các nội dung video liên quan

● Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch

● Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc;

● Bảo quản các trang thiết bị của công ty

● Sắp xếp và lưu trữ tư liệu media

Sắp xếp v

● Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Truyền thông, Đồ họa hoặc các lĩnh vực liên quan.

·

· Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

· Sử dụng thành thạo các máy ảnh, máy quay chuyên dụng và các thiết bị phụ trợ.

· Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim (Pre – After…)

· Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, khiếu thẩm mỹ tốt.

· Năng nổ, trách nhiệm, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

· Tinh thần làm việc nhóm và khả năng phối hợp tốt với các bộ phận khác.

Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Thủy Sính Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương thỏa thuận (10tr – 15tr)

·

· Được phát huy tối đa năng lực bản thân, xét tăng lương sau 6 tháng nếu đạt hiệu suất công việc cao

· Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.

· Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

· Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13… và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty.

· Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13… và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty.

· Quà sinh nhật, party cuối năm, du lịch, cùng các chương trình team building khác theo tình hình hoạt động công ty.

· Quà sinh nhật, party cuối năm, du lịch, cùng các chương trình team building khác theo tình hình hoạt động công ty.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy định của Luật Lao động.

Tham

gia

BHXH,

BHYT,

BHTN,…

theo

quy

định của

Luật Lao

động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thủy Sính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thủy Sính

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.