Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thủy Sính
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty TNHH Thủy Sính

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH Thủy Sính

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 12 Đường Số 40, Khu đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

● Dựng video, cắt ghép các clip để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.

● Dựng video, cắt ghép các clip để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.
● Biên tập, chỉnh sửa nội dung, hậu kỳ video
● Biên tập, chỉnh sửa nội dung, hậu kỳ video
● Phối hợp với các đội ngũ khác để thực hiện các nội dung video liên quan
● Phối hợp với các đội ngũ khác để thực hiện các nội dung video liên quan
● Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch
● Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch
● Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc;
● Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc;
● Bảo quản các trang thiết bị của công ty
● Bảo quản các trang thiết bị của công ty
● Sắp xếp và lưu trữ tư liệu media
Sắp xếp v
● Sắp xếp và lưu trữ tư liệu media
● Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.
● Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Truyền thông, Đồ họa hoặc các lĩnh vực liên quan.
·
· Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Truyền thông, Đồ họa hoặc các lĩnh vực liên quan.
· Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
· Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
· Sử dụng thành thạo các máy ảnh, máy quay chuyên dụng và các thiết bị phụ trợ.
· Sử dụng thành thạo các máy ảnh, máy quay chuyên dụng và các thiết bị phụ trợ.
· Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim (Pre – After…)
· Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim (Pre – After…)
· Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, khiếu thẩm mỹ tốt.
· Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, khiếu thẩm mỹ tốt.
· Năng nổ, trách nhiệm, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
· Năng nổ, trách nhiệm, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
· Tinh thần làm việc nhóm và khả năng phối hợp tốt với các bộ phận khác.
· Tinh thần làm việc nhóm và khả năng phối hợp tốt với các bộ phận khác.
· Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Thủy Sính Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương thỏa thuận (10tr – 15tr)
·
· Mức lương thỏa thuận (10tr – 15tr)
· Được phát huy tối đa năng lực bản thân, xét tăng lương sau 6 tháng nếu đạt hiệu suất công việc cao
· Được phát huy tối đa năng lực bản thân, xét tăng lương sau 6 tháng nếu đạt hiệu suất công việc cao
· Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.
· Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.
· Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.
· Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.
· Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13… và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty.
Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13… và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự
đóng góp cho Công ty.
· Quà sinh nhật, party cuối năm, du lịch, cùng các chương trình team building khác theo tình hình hoạt động công ty.
Quà sinh nhật, party cuối năm, du lịch, cùng các chương trình team building khác theo tình hình hoạt
động công ty.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy định của Luật Lao động.
Tham
gia
BHXH,
BHYT,
BHTN,…
theo
quy
định của
Luật Lao
động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thủy Sính

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thủy Sính

Công ty TNHH Thủy Sính

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu dân cư Vạn Phúc, số 12 đường 40, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH OTSU LABS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH OTSU LABS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Pati Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Pati Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Viện Cơ Xương Khớp IBone Fisio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Viện Cơ Xương Khớp IBone Fisio
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Masteri làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Masteri
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Philo Baby làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Philo Baby
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH QUÂN UY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH QUÂN UY
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty TNHH Kim Sa Group
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Thẩm mỹ viện Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Thẩm mỹ viện Linh Anh
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH QUÂN UY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH QUÂN UY
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Artius làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Artius
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Line Pilates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Line Pilates
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Wurth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Wurth Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH HEY SUGAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HEY SUGAR
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Thương Mại Tín Dân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Tín Dân
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm