Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 439 Đường Số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chụp và xử lý hình ảnh phù hợp với từng kênh như Website, Social Media, Ecommerce... Hình ảnh phải đảm bảo tính nhất quán thương hiệu

Chịu trách nhiệm chụp hình ảnh tại cửa hàng và các sự kiện khác của công ty.

Chịu trách nhiệm về việc sản xuất nội dung hình ảnh của công ty.

Thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu của công ty.

Quản lý, bảo quản máy móc thiết bị công ty cung cấp.

Tổng hợp, lưu trữ và phát triển thư viện hình ảnh của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chụp ảnh.

Có kỹ năng chụp ảnh tốt, am hiểu về ánh sáng, bố cục và các kỹ thuật chụp ảnh khác nhau.

Thành thạo sử dụng các thiết bị chụp ảnh như máy ảnh, ống kính, đèn flash,...

Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop, Lightroom,...

Có tư duy sáng tạo, khả năng thẩm mỹ tốt và có khiếu nghệ thuật.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 12 triệu - 15 triệu

Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, ổn định lâu dài.

thân thiện,

Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ khác của Công ty.

Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ

của Công ty

BHXH, chế độ lao động đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin