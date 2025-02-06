Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3 Võ Thị Sáu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quay và chỉnh sửa video dựa trên nội dung đã chuẩn bị sẵn.

- Đưa ra ý tưởng sáng tạo để làm cho video hấp dẫn và thu hút lượt xem.

- Xây dựng nội dung về sản phẩm thực phẩm bổ sung cho dinh dưỡng và tập luyện hàng ngày, cũng như branding cho các nền tảng như TikTok và mạng xã hội khác.

- Thời lượng video từ 30 giây đến 2 phút.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quay và chỉnh sửa video, sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa video.

- Gửi portfolio các video đã thực hiện hoặc kênh TikTok đã xây kênh

- Đam mê thể hình hoặc thể thao, dinh dưỡng và sức khỏe.

Tại Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin