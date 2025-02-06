Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 3 Võ Thị Sáu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim)

- Quay và chỉnh sửa video dựa trên nội dung đã chuẩn bị sẵn.
- Đưa ra ý tưởng sáng tạo để làm cho video hấp dẫn và thu hút lượt xem.
- Xây dựng nội dung về sản phẩm thực phẩm bổ sung cho dinh dưỡng và tập luyện hàng ngày, cũng như branding cho các nền tảng như TikTok và mạng xã hội khác.
- Thời lượng video từ 30 giây đến 2 phút.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm quay và chỉnh sửa video, sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa video.
- Gửi portfolio các video đã thực hiện hoặc kênh TikTok đã xây kênh
- Đam mê thể hình hoặc thể thao, dinh dưỡng và sức khỏe.

Quyền Lợi

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam

Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 3 Đường Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

