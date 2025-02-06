Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô Anh Khôi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô Anh Khôi
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 678 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok.
- Lên ý tưởng phát triển nội dung cho kênh Titok ( chính ), Youtube và FB. Phối hợp tốt với team marketing để triển khai video bán hàng
- Có kiến thực về ô tô và khả năng diễn xuất là một lợi thế
- Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: Dưới 28
- Biết sử dụng cơ bản máy ảnh, đèn, flash, gimbal
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan
- Có tình thần trách nhiệm, khiêm tốn, ham học hỏi
- Không ngừng cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực media.
- Nâng cao tay nghề, chất lượng sản phẩm - Dựng, Đường dây hình ảnh - Làm việc với đội ngũ Marketing để nâng cao góc nhìn tổng thể
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô Anh Khôi Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng KPI: thưởng theo chỉ tiêu hoàn thành công việc
• Phúc lợi
• Trang thiết bị đời mới - Máy ảnh, Gimbal, Desktop dựng, đèn, flash...
• Chế độ bảo hiểm
• Chế độ thưởng lễ, thưởng tết.
• Phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô Anh Khôi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
