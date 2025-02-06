Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô Anh Khôi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 678 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok.

- Lên ý tưởng phát triển nội dung cho kênh Titok ( chính ), Youtube và FB. Phối hợp tốt với team marketing để triển khai video bán hàng

- Có kiến thực về ô tô và khả năng diễn xuất là một lợi thế

- Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Dưới 28

- Biết sử dụng cơ bản máy ảnh, đèn, flash, gimbal

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan

- Có tình thần trách nhiệm, khiêm tốn, ham học hỏi

- Không ngừng cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực media.

- Nâng cao tay nghề, chất lượng sản phẩm - Dựng, Đường dây hình ảnh - Làm việc với đội ngũ Marketing để nâng cao góc nhìn tổng thể

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô Anh Khôi Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng KPI: thưởng theo chỉ tiêu hoàn thành công việc

• Phúc lợi

• Trang thiết bị đời mới - Máy ảnh, Gimbal, Desktop dựng, đèn, flash...

• Chế độ bảo hiểm

• Chế độ thưởng lễ, thưởng tết.

• Phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô Anh Khôi

