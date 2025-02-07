Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 439 Đường Số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

· Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

· Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

· Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của công ty.

· Quay dựng, chụp hình các chương trình sự kiện của công ty.

· Set up đảm bảo hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, ghi hình... tại vị trí quay (khi cần).

· Phối hợp cùng team Content sản xuất các video/ ảnh theo yêu cầu.

· Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự từ 1- 2 năm trở lên, không ngại di chuyển nhiều

· Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Premier, hoặc các phần mềm dựng video khác.

· Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.

· Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim.

· Đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực oto, xây dựng nội dung trên tiktok là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: Từ 12.000.000 VNĐ – 17.000.000 VNĐ

· Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, ổn định lâu dài.

thân thiện,

· Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ khác của Công ty.

Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ

của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin