Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM Vàng bạc đá quý Anh Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH TM Vàng bạc đá quý Anh Phương
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Sáng tạo nội dung, ý tưởng. Quay, dựng Video trên Tiktok.
Trực tiếp lên hình trong các Video trên Tiktok/Facebook.
Tìm kiếm, kết nối với KOLs để tạo ra các Influencer Marketing Campaigns trên TikTok.
Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok
Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ-ĐH chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content marketing.
Có portfolio các dự án xây kênh tiktok đã thực hiện.
Chứng chỉ về Digital Marketing là một lợi thế.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content marketing.
Có portfolio các dự án xây kênh tiktok đã thực hiện.
Chứng chỉ về Digital Marketing là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH TM Vàng bạc đá quý Anh Phương Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ lễ/tết theo lịch nhà nước
Thưởng lương T13, thưởng lễ/tết, quà sinh nhật, hiếu hỷ...
Review tăng lương 1 năm 1 lần
Du lịch, nghỉ mát, Year End Party...
Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và cơ hội thăng tiến cao.
Thưởng lương T13, thưởng lễ/tết, quà sinh nhật, hiếu hỷ...
Review tăng lương 1 năm 1 lần
Du lịch, nghỉ mát, Year End Party...
Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Vàng bạc đá quý Anh Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI