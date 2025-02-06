Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM Vàng bạc đá quý Anh Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung, ý tưởng. Quay, dựng Video trên Tiktok.

Trực tiếp lên hình trong các Video trên Tiktok/Facebook.

Tìm kiếm, kết nối với KOLs để tạo ra các Influencer Marketing Campaigns trên TikTok.

Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok

Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ-ĐH chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content marketing.

Có portfolio các dự án xây kênh tiktok đã thực hiện.

Chứng chỉ về Digital Marketing là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH TM Vàng bạc đá quý Anh Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ lễ/tết theo lịch nhà nước

Thưởng lương T13, thưởng lễ/tết, quà sinh nhật, hiếu hỷ...

Review tăng lương 1 năm 1 lần

Du lịch, nghỉ mát, Year End Party...

Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Vàng bạc đá quý Anh Phương

