Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
- Hồ Chí Minh: Tầng 4, tòa nhà Hà Phan, 17
- 19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
– Biên tập nội dung thông qua video và hình ảnh (chủ yếu là các nội dung trên các nền tẳng số: Facebook, tiktok, youtube short ...)
– Quản trị nội dung hình ảnh cho Web
– Cùng với line manager chịu trách nhiệm chính về mặt hình ảnh của thương hiệu
– Chỉnh sửa hình ảnh đồ họa liên quan nội dung bài viết trên website, Facebook....(chủ yếu tập trung vào performance marketing)
– Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản, phối hợp sản xuất video cho kênh TikTok, Youtube về ngành Spa, thẩm mỹ
– Kết hợp với team để lên kế hoạch xây dựng các kênh Tiktok, Youtube...
– Tham gia hỗ trợ quá trình sản xuất, edit video. Có khả năng quay hoặc có quan hệ với studio để tổ chức các buổi quay
– Chủ động và liên tục cập nhật, nâng cấp chất lượng hình ảnh thương hiệu theo market trending
– Tạo một nguồn hoặc thư viện về nội dung và hình ảnh
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tại các Thẩm mỹ viện; Mỹ phẩm cao cấp; Khách sạn 5 sao; Ngân hàng; Bảo hiểm; Bất động sản cao cấp.
Thái độ: Cẩn thận, sáng tạo, hiểu tâm lý người khác, nhạy bén thương mại, tư duy logic
Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá
Kỹ năng vi tính: Word, Excel, PowerPoint
Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng.
- Môi trường làm việc không ngừng phát triển cả về sự văn minh, tính chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.
- Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn.
- Hưởng chế độ ưu đãi trọn gói điều trị và chăm sóc da cao cấp tại PPP.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
