Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4, tòa nhà Hà Phan, 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão,Hồ Chí Minh

– Biên tập nội dung thông qua video và hình ảnh (chủ yếu là các nội dung trên các nền tẳng số: Facebook, tiktok, youtube short ...)

– Quản trị nội dung hình ảnh cho Web

– Cùng với line manager chịu trách nhiệm chính về mặt hình ảnh của thương hiệu

– Chỉnh sửa hình ảnh đồ họa liên quan nội dung bài viết trên website, Facebook....(chủ yếu tập trung vào performance marketing)

– Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản, phối hợp sản xuất video cho kênh TikTok, Youtube về ngành Spa, thẩm mỹ

– Kết hợp với team để lên kế hoạch xây dựng các kênh Tiktok, Youtube...

– Tham gia hỗ trợ quá trình sản xuất, edit video. Có khả năng quay hoặc có quan hệ với studio để tổ chức các buổi quay

– Chủ động và liên tục cập nhật, nâng cấp chất lượng hình ảnh thương hiệu theo market trending

– Tạo một nguồn hoặc thư viện về nội dung và hình ảnh

Học vấn: Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng hoặc các ngành có liên quan

Kinh nghiệm: Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tại các Thẩm mỹ viện; Mỹ phẩm cao cấp; Khách sạn 5 sao; Ngân hàng; Bảo hiểm; Bất động sản cao cấp.

Thái độ: Cẩn thận, sáng tạo, hiểu tâm lý người khác, nhạy bén thương mại, tư duy logic

Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá

Kỹ năng vi tính: Word, Excel, PowerPoint

- Lương 20-25 triệu thỏa thuận theo năng lực

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng.

- Môi trường làm việc không ngừng phát triển cả về sự văn minh, tính chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

- Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn.

- Hưởng chế độ ưu đãi trọn gói điều trị và chăm sóc da cao cấp tại PPP.

