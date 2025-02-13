Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Kella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Kella
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Kella

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Kella

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 319 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Triển khai quay và dựng video, biên tập hình ảnh, xử lý hậu kỳ video đã quay, sắp xếp lưu trữ file làm việc hợp lý để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty (support chụp ảnh nếu cần)
- Phối hợp với team content lên kịch bản cho video, sáng tạo các video mới theo trend nhằm xây dựng và phát triển hình ảnh, thương hiệu công ty.
- Bảo quản các thiết bị được giao.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp tại các trung tâm đào tạo/cao đẳng/ đại học về thiết kế đồ hoạ, motion graphic, edit video, mỹ thuật đa phương tiện.
- Có hiểu biết về marketing, branding.
- Có ít nhất 1 - 2 nămkinh nghiệm. Ưutiên từng làm cho ngành mỹ phẩm
- Am hiểu cách vận hành, tạo trend trên các nền tảng Social Media.
- Sử dụng thành thạo Capcut / Adobe premiere / Adobe After Effects, và một vài phần mềm hỗ trợ khác như Photoshop / Canva.
- Có kỹ năng chụp ảnh, quay và dựng video bằng điện thoại, máy ảnh, thành thạo cách bố trí ánh sáng và sử dụng các thiết bị studio
- Có tư duy sáng tạo và thẩm mỹ cao, cảm nhận tốt về bố cục, sắp đặt, truyền tải được nội dung qua video
- Cẩn thận, kĩ càng, tỉ mỉ.
- Kỹ năng sắp xếp thời gian, quản lý công việc.
- Chân thành, thẳng thắn.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Kella Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ
- Xét tăng lương dựa trên chức danh công việc theo năng lực.
- Có 12 ngày phép năm (Theo quy định của nhà nước).
-Môi trường trẻ trung, năng động, đẩy mạnh khả năng sáng tạo.
- Được chế độ bảo hiểm, lương thưởng, nghỉ lễ Tết, nghỉ phép theo quy định nhà nước và luật lao động
- Team building mỗi năm.
+ Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (9h đến 17h30), sáng thứ 7 (9h đến 12h), nghỉ trưa 1 tiếng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Kella

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Kella

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Kella

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1298 Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

