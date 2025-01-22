Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Pico Plaza, 20 Cộng Hoà, Q.Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Thực hiện quay và dựng phim

- Chụp ảnh quảng bá sản phẩm, thương hiệu của Công ty để sử dụng cho các nền tảng : facebook, tiktok, youtube

- Chịu trách nhiệm quản lý các agency truyền thông về mặt sáng tạo (deadline, chất lượng, bố cục, màu sắc video)

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo máy ảnh, công cụ gimbal; máy quay phim

- Sử dụng thành thạo phần mềm edit và thiết kế như Adobe Premiere, Capcut, AI, Photoshop

- Có nền tảng thẩm mỹ tốt, sáng tạo, siêng năng, cẩn thận, có trách nhiệm cao

- Biết Thiết kế là một ưu điểm

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc linh động, chỉ cần lên công ty tối đa 2 lần/tuần

- Đi quay trung bình 4-5 buổi/tháng

- Được cung cấp thiết bị

- Thu nhập: 6tr5 + hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin