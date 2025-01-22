Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Pico Plaza, 20 Cộng Hoà, Q.Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- Thực hiện quay và dựng phim
- Chụp ảnh quảng bá sản phẩm, thương hiệu của Công ty để sử dụng cho các nền tảng : facebook, tiktok, youtube
- Chịu trách nhiệm quản lý các agency truyền thông về mặt sáng tạo (deadline, chất lượng, bố cục, màu sắc video)
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo máy ảnh, công cụ gimbal; máy quay phim
- Sử dụng thành thạo phần mềm edit và thiết kế như Adobe Premiere, Capcut, AI, Photoshop
- Có nền tảng thẩm mỹ tốt, sáng tạo, siêng năng, cẩn thận, có trách nhiệm cao
- Biết Thiết kế là một ưu điểm
- Sử dụng thành thạo phần mềm edit và thiết kế như Adobe Premiere, Capcut, AI, Photoshop
- Có nền tảng thẩm mỹ tốt, sáng tạo, siêng năng, cẩn thận, có trách nhiệm cao
- Biết Thiết kế là một ưu điểm
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc linh động, chỉ cần lên công ty tối đa 2 lần/tuần
- Đi quay trung bình 4-5 buổi/tháng
- Được cung cấp thiết bị
- Thu nhập: 6tr5 + hiệu quả công việc
- Đi quay trung bình 4-5 buổi/tháng
- Được cung cấp thiết bị
- Thu nhập: 6tr5 + hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI