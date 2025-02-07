Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 439 Đường Số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Producer (Sản xuất phim)

· Nghiên cứu, phân tích thị trường, xu hướng, đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến lược nội dung phù hợp cho các kênh Facebook, TikTok của công ty.

· Lập kế hoạch, lên ý tưởng và thực hiện sản xuất nội dung video, hình ảnh, text cho các kênh Facebook, TikTok của công ty.

· Xuất hiện quay trong các video nội dung của công ty.

· Kết hợp với các bộ phận khác để đảm bảo nội dung được truyền tải nhất quán và hiệu quả.

· Theo dõi, phân tích hiệu quả của nội dung và đề xuất các giải pháp cải thiện. Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

· Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng trở lên, chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí.. hoặc từng công tác vị trí liên quan

· Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Social Content Creator.

· Có khả năng sáng tạo nội dung độc đáo, thu hút người xem.

· Có kiến thức về marketing, truyền thông xã hội.

· Năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.

· Có ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp, ứng xử tốt.

· Không ngại xuất hiện trước camera.

· Biết edit capcut, canva cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: Từ 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ

· Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, ổn định lâu dài.

· Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING

