Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Sky Love làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 766/6 Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

• Lên kế hoạch nội dung các kênh Tiktok của công ty ngành thẩm mỹ

• Xây dựng ý tưởng video Tiktok, quay clip, chụp ảnh, thiết kế, chỉnh sửa và đăng bài.

• Tham gia diễn xuất trong các kênh Tiktok của công ty

• Nghiên cứu các thuật toán, theo dõi các trend, từ khóa theo thời gian của TikTok

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học ngành Marketing, Truyền thông, Quan hệ công chúng hoặc liên quan.

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Content TikTok, marketing tổng hợp hoặc tương đương

• Có khả năng sáng tạo nội dung trên các nền tảng social.

• Biết quay clip, chụp ảnh, thiết kế, chỉnh sửa cơ bản và sử dụng các phần mềm thiết kế như canva, CapCut.

• Có kiến thức về ngành thẩm mỹ, là một lợi thế

• Có khả năng làm việc độc lập tốt

• Khả năng chủ động trong công việc

• Biết Tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Sky Love Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 15-25 Tr/tháng bao gồm: lương cơ bản (từ 10 - 15Tr tùy năng lực) + Hoa hồng + Thưởng nóng.

• Thưởng hiệu suất theo doanh thu đạt được

• Được hưởng lương tháng 13; thưởng lễ, tết...

• Tham gia teambuilding du lịch của Công ty.

• Nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

• Môi trường làm việc tự chủ và linh hoạt; đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Sky Love

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.