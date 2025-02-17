Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu

• Tham mưu, hoạch định kế hoạch Nhân sự của Phòng sản xuất và Phương án tổ chức sản xuất… đảm bảo sản xuất đạt năng suất và hiệu quả cao.

• Quản lý điều hành phòng sản xuất: điều phối toàn bộ hoạt động, vận hành và giám sát quá trình sản xuất bao gồm: Lập kế hoạch chi tiết, Tổ chức sản xuất, giám sát onsite, xử lý công việc phát sinh, hành động điều chỉnh, lập các báo cáo liên quan nhằm đảm bảo sản xuất đáp ứng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, tối ưu chi phí…

• Quản lý và tối ưu chi phí lao động, chi phí sản xuất, chi phí sản phẩm, …

• Đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn (đảm bảo VSATTP, PCCC, ATLĐ).

• Ban hành, chỉnh sửa, bổ sung các thủ tục tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động sản xuất.

• Đề xuất các cải tiến qui trình, nhà xưởng, thiết bị, công nghệ, tổ chức nhân sự…

• Phục vụ công tác thanh kiểm tra của các bên liên quan đến hoạt động sản xuất kiểm tra, kiểm toán, kiểm kê…

• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh Đạo giao phó.