Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Công nghệ RiverNET Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ RiverNET Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ RiverNET Việt Nam

IT Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Project Manager Tại Công ty Cổ phần Công nghệ RiverNET Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9, Ngõ 11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý và giám sát tiến độ các dự án từ giai đoạn lên kế hoạch đến triển khai và bàn giao.
Lập kế hoạch chi tiết, phân công công việc và phối hợp với các phòng ban để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng cam kết.
Đánh giá rủi ro, đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
Theo dõi, báo cáo tiến độ dự án định kỳ cho Ban Giám Đốc và các bên liên quan.
Quản lý ngân sách dự án, đảm bảo chi phí trong giới hạn và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực.
Thực hiện đánh giá, phân tích hiệu quả dự án sau khi hoàn thành, đồng thời đề xuất các cải tiến cho các dự án sau.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý Dự án, Công nghệ Thông tin, Kinh tế hoặc các lĩnh vực khác có liên quan.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm ở vị trí Quản lý Dự án, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm.
Kỹ năng giao tiếp và quản lý đội nhóm xuất sắc, có khả năng phối hợp và điều phối các bộ phận để hoàn thành mục tiêu dự án.
Am hiểu các phương pháp quản lý dự án như Agile, Scrum hoặc Waterfall là một lợi thế.
Thành thạo các công cụ quản lý dự án như JIRA, Trello, Microsoft Project, hoặc các phần mềm tương tự.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao, chủ động và sáng tạo trong công việc.
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ RiverNET Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 - 20 triệu/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm có thể thỏa thuận khi phỏng vấn ).
Lương tháng 13 theo đúng thời gian làm việc hàng tháng tại công ty.
Thưởng hiệu suất, thưởng dự án và các dịp lễ, Tết, sinh nhật.
Xét tăng lương định kỳ hàng năm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước.
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động và có cơ hội thăng tiến.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo.
Tham gia các hoạt động team-building, du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ RiverNET Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ RiverNET Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, Ngõ 11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

