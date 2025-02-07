Tuyển Quản lý Cửa hàng Bosgaurus Coffee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Bosgaurus Coffee
- Hồ Chí Minh: 15.000.000
- 20.000.000 vnđ/tháng BHXH theo quy định nhà nước. 12 ngày phép năm và được hoàn tiền tối đa 3 ngày phép năm nếu không sử dụng hết. Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên làm việc đủ 2 năm theo HĐLĐ. Công ty định hướng phát triển dạng chuỗi cửa hàng cà phê (khả năng phát triển lên các vị trí Quản lý cấp cao)., Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Thời gian làm việc: sắp xếp xoay ca phù hợp tại cửa hàng
Địa điểm làm việc:
3A - 3B Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1
12 Nguyễn Siêu, Bến Nghé, Quận 1
Nhiệm vụ chính:
Phát triển nhân viên
Quản lý vận hành
Đạt mục tiêu kinh doanh
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức, nền tảng cơ bản về cà phê.
Khả năng giao tiếp tốt, vui vẻ.
Flexibility (Tính linh hoạt và thích ứng)
Innovation (Khả năng đổi mới)
Vision (Tầm nhìn chiến lược)
Expertise (Năng lực chuyên môn)
Leadership (Kỹ năng lãnh đạo)
Tại Bosgaurus Coffee Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bosgaurus Coffee
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
