Tuyển Quản lý Cửa hàng Bosgaurus Coffee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15.000.000 - 20.000.000 vnđ/tháng BHXH theo quy định nhà nước. 12 ngày phép năm và được hoàn tiền tối đa 3 ngày phép năm nếu không sử dụng hết. Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên làm việc đủ 2 năm theo HĐLĐ. Công ty định hướng phát triển dạng chuỗi cửa hàng cà phê (khả năng phát triển lên các vị trí Quản lý cấp cao)., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Thời gian làm việc: sắp xếp xoay ca phù hợp tại cửa hàng

Địa điểm làm việc:

3A - 3B Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1

12 Nguyễn Siêu, Bến Nghé, Quận 1

Nhiệm vụ chính:

Phát triển nhân viên

Quản lý vận hành

Đạt mục tiêu kinh doanh

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vận hành trong ngành F&B.

Có kiến thức, nền tảng cơ bản về cà phê.

Khả năng giao tiếp tốt, vui vẻ.

Flexibility (Tính linh hoạt và thích ứng)

Innovation (Khả năng đổi mới)

Vision (Tầm nhìn chiến lược)

Expertise (Năng lực chuyên môn)

Leadership (Kỹ năng lãnh đạo)

Tại Bosgaurus Coffee Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bosgaurus Coffee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.