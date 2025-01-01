Tuyển Quản lý Cửa hàng VASCARA GROUP làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 8 - 10 Triệu

VASCARA GROUP
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
VASCARA GROUP

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại VASCARA GROUP

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng: 16 ngày Xét tăng lương định kỳ hằng năm. Được công ty đào tạo và gửi đi đào tạo về chuyên môn., Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan

Tại VASCARA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VASCARA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VASCARA GROUP

VASCARA GROUP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 4 Tòa nhà ACM, số 96 Cao Thắng, P. 4, Q. 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

