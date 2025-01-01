Tuyển Quản lý Cửa hàng VASCARA GROUP làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại VASCARA GROUP
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Sóc Trăng: 16 ngày Xét tăng lương định kỳ hằng năm. Được công ty đào tạo và gửi đi đào tạo về chuyên môn., Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan
Tại VASCARA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VASCARA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
