Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thành Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 3 đường số 52BTT, Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức, HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản

Lập kế hoạch chi tiết thực hiện công việc tại công trường cho từng dự án bao gồm: phương án thi công, vật tư trang thiết bị, tiến độ thi công, nhân lực triển khai, chi phí triển khai,...

- Phân công, điều phối, giám sát và có biện pháp điều chỉnh kịp thời để đảm bảo tiến độ, chất lượng và chi phí theo đúng yêu cầu của từng dự án hàng ngày.

- Kiểm soát và làm việc trực tiếp kịp thời các thay đổi so với phạm vi công việc cam kết với chủ đầu tư/khách hàng và thầu phụ.

- Chịu trách nhiệm hoàn thành và bàn giao dự án đúng chất lượng, tiến độ với chủ đầu tư/khách hàng và thầu phụ.

- Chịu trách nhiệm hoàn thiện toàn bộ hồ sơ tài liệu nghiệm thu và thanh toán theo yêu cầu với chủ đầu tư/khách hàng và thầu phụ.

- Phối hợp với các Phòng ban trong suốt quá trình triển khai dự án về công tác: kỹ thuật, mua sắm, thanh quyết toán, cam kết hợp đồng.

- Chịu trách nhiệm triển khai/phân phối và kiểm soát phân phối và lưu trữ hồ sơ tài liệu đúng và đầy đủ theo yêu cầu của dự án và qui định Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kỹ thuật điện - tự động hóa, Xây dựng,… hoặc tương đương

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu tài liệu chuyên nghành.

- Kinh nghiệm thực hiện các hồ sơ tài liệu quản lý dự án như CMS, QA/QC, ITP, SAT

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thành Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận & cạnh tranh tương xứng với năng lực.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

Thưởng theo quy định của Công ty.

Đánh giá xem xét tăng lương, khám sức khỏe, du lịch Công ty: định kỳ hàng năm.

Phụ cấp ăn trưa và các phụ cấp công tác

Công ty cấp Laptop, công cụ dụng cụ để làm việc.

BHXH, BHTN 24/7.

Chế độ nghỉ phép năm, Lễ - Tết.

Môi trường làm việc nhiều cơ hội để phát triển, năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kĩ năng, nâng cao chất lượng công việc.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thành Thiên

