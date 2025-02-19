Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 137 đường 320 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM, Quận 8

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, tổ chức và triển khai dự án theo đúng tiến độ, ngân sách và phạm vi đã phê duyệt.

Phối hợp với các phòng ban, nhà thầu, tư vấn thiết kế và các bên liên quan để đảm bảo dự án triển khai hiệu quả.

Giám sát tiến độ, chất lượng và chi phí dự án, kịp thời điều chỉnh kế hoạch để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Quản lý hợp đồng, hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và quyết toán công trình.

Theo dõi, đánh giá và xử lý các rủi ro, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Quản lý và kiểm soát ngân sách, đảm bảo tối ưu hóa chi phí trong phạm vi dự án.

Tổ chức các cuộc họp, báo cáo tiến độ dự án cho Ban lãnh đạo và các bên liên quan.

Đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai dự án.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng, quản lý dự án hoặc liên quan.

Có kinh nghiệm quản lý dự án từ 5 năm trở lên.

Kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch và quản lý đội nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý dự án và công cụ hỗ trợ.

Sẵn sàng di chuyển và làm việc trực tiếp tại các công trình

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

Phụ cấp công tác tỉnh theo quy định của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin