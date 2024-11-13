Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, tháp C, tòa nhà Central point, số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tìm kiếm, phát triển, đề xuất lựa chọn các đại lý, sàn liên kết, đối tác chiến lược; phát triển, đào tạo, quản lý giám sát các hệ thống Đại lý.
Quản trị đội ngũ đại lý: Huấn luyện đại lý và CTV bán hàng, thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động của các đại lý và đội ngũ CTV.
Đảm bảo chỉ tiêu doanh số: Thiết lập và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cho toàn nhóm theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận và Công ty; Phân bổ chỉ tiêu cho từng đại lý, hỗ trợ để đại lý đạt được chỉ tiêu doanh số.
Tổ chức triển khai, điều phối, đôn đốc và giám sát hoạt động bán hàng và marketing của Đại lý; kiểm soát chỉ tiêu bán hàng của từng Đại lý;
Tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng khu vực/dự án được phân công, tìm ra điểm mạnh và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm để đào tạo cho đại lý.
Đánh giá phân tích thị trường và các đối thủ cạnh tranh, tư vấn cho Giám đốc bộ phận các chính sách bán hàng phù hợp

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm thực tiễn quản lý đại lý BDS từ 1 năm trở lên
Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm tốt
Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt, linh hoạt, nhạy bén.
Hiểu rõ thị trường Bất động sản.
Tác phong làm việc chuyên nghiệp
Khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như: Word, Excel, PowerPoint, Outlook và Internet.

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương – Thưởng
+ Lương cứng: 9 – 12 tr/tháng + hoa hồng theo dự án
+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;
+ Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng;
Phúc lợi
+ Phúc lợi cơ bản:Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Đào tạo và phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;
Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:
+Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.
+Nghỉ lễ, tết Nghỉ phép, nghỉ khác: theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

