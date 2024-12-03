Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P.402, Tầng 4, Toà nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Nghiên cứu ngành hàng tiềm năng, tệp khách hàng mục tiêu để phát triển mối quan hệ khách hàng có nhu cầu triển khai Tiktok Ads.

• Làm việc trực tiếp với TikTok để cập nhật xu hướng về sản phẩm, từ đó báo cáo tình hình thị trường, cập nhật thông tin và đúc kết tài liệu đào tạo nội bộ.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng từ 2 dịch vụ Google Ads & SEO của công ty để cross-selling dịch vụ TikTok Ads.

• Trực tiếp tư vấn, làm Proposal, phối hợp với các bộ phận liên quan sản xuất Báo giá đến Pitching ký kết hợp đồng.

• Phối hợp cùng Optimizer, Content Planner lên định hướng Nội dung quảng cáo, làm Báo cáo tiến độ tới khách hàng.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận (Project Manager) nếu có.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 2 năm kinh nghiệm trong các vị trí Sales, Business Development hoặc Account Executive tại digital marketing agency.

• Ứng viên đã có kinh nghiệm sales dịch vụ TikTok Ads, TikTok Shop hoặc quản lý các chiến dịch digital trên nền tảng TikTok là một lợi thế.

• Có khả năng làm việc độc lập, phân tích và tổng hợp thông tin tốt đồng thời truyền đạt, training lại cho đội nhóm hiệu quả.

• Sử dụng thành thạo các công cụ Google Sheet, Google Docs, làm Proposal và Pitch Deck, biết tạo Báo cáo tự động tích hợp AI (Artificial Intelligence) là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

• Ghi nhận đặc biệt ngay lập tức khi bạn đạt thành tích tốt

• Thường xuyên đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn, kỹ năng

• Phụ cấp, các quyền lợi khác

• Đóng BHXH đầy đủ.

• Xét tăng lương 6 tháng/lần.

• Du lịch cùng công ty 1 lần/năm.

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs.

• Được đào tạo, làm việc và tham gia trực tiếp các event của TikTok với tư cách đối tác của TikTok For Business.

• Được hỗ trợ các công cụ phục vụ quá trình triển khai chiến dịch quảng cáo: ChatGPT, Keywordtool, Pipiads, Google Analytics GA4, ...

• Cơ hội tiếp cận với tệp khách hàng đa dạng có sẵn của SEONGON, các dự án hợp tác nhóm khách hàng doanh nghiệp, tư nhân top-of-mind mỗi ngành nghề.

• Được học về Performance đa kênh tổng thể do SEONGON có +13 năm kinh nghiệm làm Google Marketing Agency, cũng như xây dựng dịch vụ Facebook +10 năm trên thị trường.

• Được tham gia các khóa học miễn phí về Digital Marketing (SEO & Google Ads & Google Analytics) bởi trainers là các giảng viên đầu ngành của công ty

