Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nguyễn Lam/34 Ngõ 16, Tổ 3, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế từ Chủ đầu tư, tổng thầu, kiểm tra các đầu mục công việc của hợp đồng để triển khai thi công.
- Thực hiện vẽ bản vẽ chi tiết thi công (Shop DW) theo tính chất đặc thù của hệ thống tại dự án.
- Tổ chức và giám sát các tổ đội thi công đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ của dự án.
- Kiểm tra và nghiệm thu đầu vào chất lượng vật tư, thiết bị vào dự án.
- Tổ chức nghiệm thu công việc nội bộ, nghiệm thu với Chủ đầu tư, tổng thầu và tư vấn
- Tổ chức phối hợp theo sự phân công của Chỉ huy trưởng trong công tác lập hồ sơ thanh quyết toán, bản vẽ hoàn công.
- Phối hợp với các nhà thầu khác tại dự án để điều phối triển khai công việc
- Tương tác với các phòng ban liên quan tại văn phòng để triển khai các công việc của dự án.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

'- Tốt nghiệp trong chuyên ngành hệ thống điện, hệ thống điều hoà thông gió, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy và chữa cháy các trường: ĐH Bách Khoa, ĐH Xây dựng, ĐH Thuỷ Lợi, ĐH Giao thông, ĐH Kiến trúc, ĐH Điện lực, ĐH Công nghiệp.
- Số năm kinh nghiệm: Trên 02 năm.
- Có kinh nghiệm thi công, am hiểu về các biện pháp cũng như phương pháp thi công hệ thống, có kinh nghiệm trực tiếp giám sát các tổ đội thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ
- Có kinh nghiệm trong việc làm công tác hồ sơ: Đệ trình, thanh toán, báo cáo công việc, báo cáo tiến độ...
- Có kinh nghiệm làm bản vẽ chi tiết thi công (Shop DW)
- Có tính chủ động, quyết liệt và cầu tiến trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Groos: 15tr-18tr và theo năng lực
- Thưởng tháng 13 theo quy định
- Đóng bảo hiểm theo quy định.
- Được trang bị đầy đủ các thiết bị và công cụ phục vụ cho công việc.
- Thưởng hiệu quả dự án theo chế độ công ty sau khi quyết toán nội bộ
- Được đào tạo và chia sẽ kinh nghiệm từ những chuyên gia và đội ngũ quản lý của công ty
- Được làm việc trong môi trường cởi mở, thân thiện và luôn tạo động lực cũng như sự chủ động của các cá nhân.
- Được hỗ trợ thuê nhà, tiền ăn, xăng xe, điện thoại hàng tháng và phụ cấp làm xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, Ngõ 406, đường Âu Cơ, Tổ 32 cụm 4, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

