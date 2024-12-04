Tuyển Quản lý dự án bất động sản TTTM Savico Megamall làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TTTM TASCO MALL, Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Thực hiện công tác mua sắm tài sản theo kế hoạch và yêu cầu của Trưởng Bộ phận.

Tìm kiếm nhà cung cấp vật tư, khảo sát, đánh giá, cập nhật giá thị trường.

Thực hiện giám sát độc lập công việc của các nhà thầu thi công sửa chữa, đơn vị bảo trì thực hiện công việc tại TTTM và các yêu cầu khác khi Trưởng Bộ phận yêu cầu.

Tìm kiếm và quản lý đối tác, nhà thầu thi công theo từng lĩnh vực.

Thực hiện kiểm tra, tham mưu hỗ trợ cho Trưởng Bộ phận về việc quản trị rủi ro tài sản, rủi ro hoạt động liên quan.

Thực hiện việc quản lý, theo dõi tài sản bàn giao cho thuê/ nhận lại từ Khách thuê trong TTTM.

Thực hiện việc quản lý, theo dõi sự cố hư hỏng lớn của các hệ thống của Công ty, lưu trữ lịch sử sự cố nhằm phục vụ công tác Bảo hiểm và tham mưu ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra.

Đóng góp ý kiến tham gia phản biện/ góp ý về phương án đề xuất cải tạo sửa chữa, đề xuất mua sắm, đánh giá đối tác của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam.

Tuổi: 22-35 tuổi.

Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các nghành kỹ thuật, ưu tiên chuyên nghành: Xây dựng, Tự động hóa, Điện, CNTT ...

Nhiệt tình trong công việc, có tinh thần cầu thị và gắn bó lâu dài với Công ty

Trung thực, thật thà, tính cách điềm đạm, có khả năng làm việc nhóm tốt và chủ động trong công việc.

Làm việc tốt với các phần mềm: AutoCAD, Word, Exel, ...

Đọc hiểu bản vẽ thiết kế thi công, có kinh nghiệm giám sát thi công

Đã từng công tác qua BQL TTTM, Tòa nhà, giám sát công trường liên quan đến là một lợi thế

Tại TTTM Savico Megamall Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 11tr-15tr.

Thưởng tháng lương 13, các khoản thưởng theo quy định của công ty.

Được đào tạo nâng cao năng lực và có cơ hội thăng tiến.

Bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước; chăm sóc sức khỏe (bao gồm Bảo hiểm sức khoẻ, Khám sức khoẻ định kỳ) ...

Các chế độ ưu đãi hấp dẫn khi sử dụng các dịch vụ/sản phẩm của tập đoàn.

Các phúc lợi khác: Quà tặng các dịp sinh nhật, Lễ, tết, team building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TTTM Savico Megamall

