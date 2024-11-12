Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 163, Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch của dự án

- Ước lượng độ lớn và phạm vi của dự án.

- Tham gia trong việc thiết lập nên quy trình cho dự án và các chỉ số đo lường về năng lực của dự án.

- Hoạch định các kế hoạch phát triển cần thiết cho dự án (nguồn lực, truyền thông, tổ chức, ngân sách, lịch trình...).

- Chủ trì việc xem xét và phổ biến các kế hoạch để tạo được sự đồng thuận.

2. Theo dõi và giám sát các hoạt động của dự án

- Giám sát và ghi nhận hiện trạng, có hành động khắc phục kịp thời khi lịch trình và ngân sách vượt qua giới hạn đã hoạch định.

- Quản lý quá trình thu thập và quản lý các số liệu về hoạt động của dự án.

- Xác định và có biện pháp tức thời để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong dự án.

- Xem xét các yêu cầu thay đổi khi đã được phê duyệt để đảm bảo việc cân đối giữa thay đổi và kế hoạch ban đầu.

- Tổng hợp và đánh giá dự án khi hoàn tất, phân tích các thành công và thất bại của dự án để rút ra các bài học kinh nghiệm hay đề xuất các cải tiến.

- Điều phối quá trình xem xét hoạt động của dự án và báo cáo hiện trạng của dự án.

- Tạo thuận lợi cho việc truyền thông và trao đổi trong nhóm.

- Quản lý để đàm bảo các hành động khắc phục các vấn đề trong dự án đã được thực hiện và thành công.

3. Quản lý các rủi ro trong dự án

- Nhận dạng và phân tích các rủi ro tiềm ẩn đối với dự án.

- Chủ trì xây dựng các kế hoạch cần thiết nhằm làm giảm nhẹ rủi ro hay xử lý khi rủi ro xảy ra.

- Theo dõi và điều phối quá trình xử lý với các rủi ro xảy ra để có thể ngăn chặn hay giảm thiểu tác hại.

- Một số công việc khác theo yêu cầu của Cấp Trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kỹ sư/ Xây dựng. Ưu tiên có chứng chỉ QLDA/chứng chỉ

hành nghề: thiết kế, giám sát, đấu thầu, dự toán, định giá...

- Độ tuổi: không giới hạn

- Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương.

- Nắm vững kiến thức về lĩnh vực xây dựng: quy trình, quy định...

- Có kiến thức về pháp lý triển khai dự án

- Hiểu biết sâu về hệ thống QA/QC

- Sẵn sàng đi công tác tại các dự án của Công ty khi cần thiết, khả năng chịu được áp lực

công việc và cường độ làm việc cao

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thoả thuận tuỳ thuộc năng lực.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia bảo hiểm đầy đủ: BHYT, BHTN, BHXH, phép năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13, thưởng

doanh thu cuối năm,...

- Phúc lợi khác: Cơm theo ca làm việc (1 suất ăn trưa và 1 ăn xế/ ngày ), sinh nhật

- Làm việc tại: 163 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin