Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thiết Kế Số 1 làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Nghiên cứu biện pháp thi công,hồ sơ thiết kế và tiền độ công việc, kịp thời có ý kiến với Chỉ huy trưởng để bổ sung hoàn thiện nhằm đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí.

Phối hợp với các bộ phận liên quan lập và trình duyệt Biện pháp thi công cho các hạng mục.

Phối hợp với các bộ phận liên quan lập và trình duyệt mẫu vật liệu, vật tư, máy móc thiết bị

Kiểm tra bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật, phân tích sự sai khác biệt giữa bản vẽ/BPTC được lập so với thực tế hiện trường, đề xuất điều chỉnh (nếu có) trước khi triển khai

Giám sát thầu phụ/Tổ đội/Công nhật thi công hiện trường, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, ATVSLĐ

Đôn đốc quá trình thi công trên công trường, đảm bảo chất lượng, tiến độ, ATVSLĐ

Thanh toán khối lượng thi công do mình phụ trách xác nhận khối lượng thi công với thầu phụ/tổ đội

Phối hợp QS công trường kiểm tra khối lương thi công Thầu phụ so với hợp đồng. Quản lý quá trình thanh toán hàng kỳ cho Thầu- Đội theo Hợp đồng.

Phối hợp các bên và bộ phận liên quan lập hồ sơ quyết toán Hợp đồng với CĐT, Thầu phụ, Tổ đội

Tốt nghiệp Đại học: Chuyên ngành kỹ thuật Điện, Cơ điện.

Chấp nhận làm ngoài giờ theo yêu cầu công việc.

Hiểu biết, nắm vững về các Tiêu chuẩn Kỹ thuật lĩnh vực Cơ Điện.

Có khả năng bóc tách tiên lượng, tính dự toán, lập hồ sơ thanh quyết toán.

Có kinh nghiệm thi công, giám sát thi công cơ điện các dự án.

Nhiệt tình, trung thực, cầu tiến, cam kết, có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Ngành nghề: Xây dựng

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình DươngLâm ĐồngBình Thuận