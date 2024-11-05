Tuyển Quản lý thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MAXDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, Chung cư 46 ngõ 230 Lạc Trung, phường Thanh Lương,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: tối thiểu Đại học

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tế

Sử dụng máy tính, máy in, internet, các thiết bị công nghệ.

Sử dụng các phần mềm hỗ trợ làm việc: Excel, Word, Power Point

Khả năng tìm kiếm, thu thập, nghiên cứu các thông tin có liên quan đến vấn đề cần giải quyết.

Phân tích và đánh giá ưu nhược điểm các vấn đề => Đưa ra giải pháp

Ra quyết định độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MAXDESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương thỏa thuận sau khi phỏng vấn

– Có bếp ăn trưa nấu tại văn phòng

– Tháng lương thứ 13, xét nâng lương hàng năm hoặc khi có thành tích

– Thưởng theo năng suất tùy thuộc dự án, theo dự án hoặc theo năm – 12 ngày nghỉ phép có lương / năm

– Có chế độ phúc lợi, được đóng bảo hiểm theo luật định

– Du lịch hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MAXDESIGN

