Tuyển Quản lý thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MAXDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MAXDESIGN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 2, Chung cư 46 ngõ 230 Lạc Trung, phường Thanh Lương,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: tối thiểu Đại học
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tế
Sử dụng máy tính, máy in, internet, các thiết bị công nghệ.
Sử dụng các phần mềm hỗ trợ làm việc: Excel, Word, Power Point
Khả năng tìm kiếm, thu thập, nghiên cứu các thông tin có liên quan đến vấn đề cần giải quyết.
Phân tích và đánh giá ưu nhược điểm các vấn đề => Đưa ra giải pháp
Ra quyết định độc lập
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tế
Sử dụng máy tính, máy in, internet, các thiết bị công nghệ.
Sử dụng các phần mềm hỗ trợ làm việc: Excel, Word, Power Point
Khả năng tìm kiếm, thu thập, nghiên cứu các thông tin có liên quan đến vấn đề cần giải quyết.
Phân tích và đánh giá ưu nhược điểm các vấn đề => Đưa ra giải pháp
Ra quyết định độc lập
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MAXDESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
– Mức lương thỏa thuận sau khi phỏng vấn
– Có bếp ăn trưa nấu tại văn phòng
– Tháng lương thứ 13, xét nâng lương hàng năm hoặc khi có thành tích
– Thưởng theo năng suất tùy thuộc dự án, theo dự án hoặc theo năm – 12 ngày nghỉ phép có lương / năm
– Có chế độ phúc lợi, được đóng bảo hiểm theo luật định
– Du lịch hàng năm cùng công ty
– Có bếp ăn trưa nấu tại văn phòng
– Tháng lương thứ 13, xét nâng lương hàng năm hoặc khi có thành tích
– Thưởng theo năng suất tùy thuộc dự án, theo dự án hoặc theo năm – 12 ngày nghỉ phép có lương / năm
– Có chế độ phúc lợi, được đóng bảo hiểm theo luật định
– Du lịch hàng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MAXDESIGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI