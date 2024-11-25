Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản

Quản lý thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 56 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Giai đoạn Đấu thầu: Hỗ trợ khảo sát hiện trạng
Giai đoạn Thi công
Giám sát tổ chức thực hiện lắp đặt theo kế hoạch tuần tại công trường.
Sắp xếp và kiểm tra lắp đặt các hạng mục tại công trường theo tiêu chuẩn thi công và hoàn thiện của ADP.
Thực hiện các thủ tục thường nhật với BQL tòa nhà.
Thực hiện tổ chức công trường gồm Nội quy công trường, sắp xếp công trường, vệ sinh, an toàn, PCCC.
Chấm công nhật cho công nhân vệ sinh.
Xử lý các vấn đề thực tế phát sinh thường nhật tại công trường.
Báo cáo chất lượng, tiến độ cho Chỉ huy Công trường, lập biên bản ghi nhận cho các yêu cầu phát sinh, sự cố tại công trình.
3. Giai đoạn Đóng dự án:
Tham gia đo đạc kiểm tra, giải trình khối lượng, hạng mục với khách hàng.
Sắp xếp và kiểm tra lắp đặt các hạng mục chỉnh sửa theo kế hoạch của defect list và phát sinh sau bàn giao.
Hỗ trợ Chỉ huy Công trường thực hiện training sử dụng cho khách hàng.
Đo đạc, kiểm tra, testing sản phẩm. Ký nghiệm thu hoàn thành khối lượng và chất lượng với nhà thầu.
Ghi nhận và báo cáo các thay đổi thực tế thi công với hồ sơ thiết kế.
Kiểm tra kỹ thuật, testing tổng hợp cho Chỉ huy Công trường phục vụ hoàn công.
Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng hoặc liên quan.
Ưu tiên có kinh nghiệm tư 1-2 năm làm giám sát các công trình hoàn thiện & nội thất.
Am hiểu về vật liệu, kỹ thuật thi công.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ tốt.
Sử dụng cơ bản Autocad, MS Office.

Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm lương cứng + hoa hồng dự án hấp dẫn
Chính sách xem xét tăng lương hàng năm
Thưởng năm, thưởng lễ tết, quà sinh nhật, quà 8/3, quà trung thu,... và các phúc lợi và chế độ thăm hỏi khác theo quy định của công ty.
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe & tai nạn 24/24 và được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Được tham gia du lịch, team building, khám sức khỏe định kỳ, tiệc tất niên hằng năm và các buổi tiệc nhẹ hằng tháng của Cty.
Được làm việc với dự án quy mô lớn, khách hàng top đầu từ các công ty quốc tế hàng đầu như Nestle, Unilever, Microsoft, Apple, Maersk, Shopee, Lazada, ... và những đơn vị quản lý DA chuyên nghiệp
Được đào tạo kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành thiết kế nội thất văn phòng với những quy trình nghiệm thu và tiêu chuẩn thi công chất lượng cao.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển nhanh
Được tham gia vào một đội ngũ hàng đầu và tiên phong trong lĩnh vực thiết kế và thi công văn phòng.
Học hỏi kiến thức từ các chuyên gia hàng đầu trong thiết kế và thi công nội thất không gian làm việc: Tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế và chuyên môn. ADP cung cấp một môi trường làm việc năng động và hạnh phúc, với nhiều năm liền được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất tại châu Á.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, 56 Tòa Nhà Thủ Khoa Huân, Phuờng Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

