Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty TNHH DVK Châu Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 38 trương quốc dung, phường 8, phú nhuận, Quận Phú Nhuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 38 trương quốc dung, phường 8, phú nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế

- Tham gia đề xuất, lập biện pháp thi công và các bước chuẩn bị thi công

- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường. Cập nhật thông tin hàng ngày các vấn đề trên công trường và đưa ra biện pháp thi công phù hợp

- Làm đầu mối giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.

- Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình.

- Kiểm tra công tác thi công của các đơn vị căn cứ vào khối lượng thực tế, phiếu nghiệm thu...định kỳ/đột xuất

- Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng của các đơn vị phụ trách.

- Công tác giám sát, theo dõi thực hiện đúng quy định, thủ tục. Các vi phạm, sai sót trong thi công được phát hiện, nhắc nhở, đình chỉ kịp thời.

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

- Trung thực, nhanh nhẹn, khả năng xử lý công việc tốt

- Chịu được áp lực công việc

- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo qui định công ty

- Được nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

- Môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh, khuyết khích phát triển năng lực cá nhân

- Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển

