Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty TNHH DVK Châu Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH DVK Châu Á
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công Ty TNHH DVK Châu Á

Quản lý thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công Ty TNHH DVK Châu Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 38 trương quốc dung, phường 8, phú nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia đề xuất, lập biện pháp thi công và các bước chuẩn bị thi công
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường. Cập nhật thông tin hàng ngày các vấn đề trên công trường và đưa ra biện pháp thi công phù hợp
- Làm đầu mối giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.
- Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình.
- Kiểm tra công tác thi công của các đơn vị căn cứ vào khối lượng thực tế, phiếu nghiệm thu...định kỳ/đột xuất
- Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng của các đơn vị phụ trách.
- Công tác giám sát, theo dõi thực hiện đúng quy định, thủ tục. Các vi phạm, sai sót trong thi công được phát hiện, nhắc nhở, đình chỉ kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
- Trung thực, nhanh nhẹn, khả năng xử lý công việc tốt
- Chịu được áp lực công việc
- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác

Tại Công Ty TNHH DVK Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo qui định công ty
- Được nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
- Môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh, khuyết khích phát triển năng lực cá nhân
- Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DVK Châu Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH DVK Châu Á

Công Ty TNHH DVK Châu Á

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 8F Detech Tower, Số 8 Tôn Thất Thuyêt, Mỹ Đình, Từ Liêm,Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

